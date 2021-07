Salut se reúne con los ayuntamientos catalanes para abordar las nuevas medidas ante la explosión de contagios

El consejero de Salut, Josep Maria Argimon, se reúne este lunes a mediodía con alcaldes y regidores de los principales municipios catalanes para abordar nuevas medidas a tomar ante la explosión de contagios de las últimas semanas, según han confirmado varias fuentes conocedoras a la ACN.

El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha avanzado este domingo que el Gobierno tomaría nuevas decisiones para mitigar el número de casos que se están produciendo, y que se trabajaría para hacer un equilibrio con "la vida social, económica y emocional".

Las medidas se anunciarán en las próximas horas. Entre las opciones sobre la mesa está la de restringir el ocio nocturno en exteriores, que todavía está permitido a día de hoy.

Por su parte, la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, ha avalado este lunes el "trabajo" y el "valor" de festivales de masas como el Cruïlla, a pesar de reconocer una "cierta incoherencia" en su autorización en un momento que epidemiológicamente "no es bueno". Entrevistada en Catalunya Ràdio', la responsable de cultura del Gobierno dice que a partir de ahora se velará porque "no se produzcan acontecimientos con aglomeraciones" y ha recordado que casi el 90% de festivales de verano se hacen con público sentado y, por lo tanto, "no peligran".

Según Garriga, el ejecutivo evaluará entre hoy y mañana las nuevas medidas "quirúrgicas" a aplicar, que se quieren "efectivas pero que no afecten la economía", y que determinarán las condiciones de celebración de las fiestas mayores.

Mantener las medidas de autoprotección

Cabe recordar que tanto el president como el conseller han puesto énfasis en la necesidad de "concienciar" a la ciudadanía sobre la importancia de mantener las medidas de autoprotección, generalizando el uso de la mascarilla, y de no saltarse el aislamiento, si se ha dado positivo, y la cuarentena, si se es contacto estrecho.

En este sentido, han expresado su preocupación por los números que apuntan que un 40 % de los positivos y los contactos estrechos no cumple con el aislamiento y la cuarentena.

Pese a ello, Argimon ha descartado que se apruebe alguna medida para garantizar su cumplimiento porque "no podemos ir a la casa de las personas las 24 horas" y ha rechazado que se cambie la actual instrucción de no obligar a la cuarentena a los vacunados con pauta completa que sean contactos estrechos.

Entre los datos que causan la preocupación de la Generalitat, destaca también, por ejemplo, que están ingresando en los hospitales y en las UCI personas vacunadas con la pauta completa, así como un número importante de vacunados sólo con una dosis. "La vacuna no previene de volverse a infectar", ha alertado, tras señalar que de las 115 personas ingresadas en las últimas horas, "casi 15 tenían la pauta completa" .

Primera víctima en Cataluña con pauta completa de vacunación

Un hombre enfermo de covid y que tenía pauta completa de vacunación ha fallecido en el Hospital de Bellvitge, ha explicado el intensivista de este centro Rafael Máñez, en el que es el primer caso de estas características que ha trascendido en Cataluña.

En una entrevista en TV3, Máñez ha detallado que era un enfermo "correctamente vacunado", con la última dosis inyectada "hace dos meses", y que falleció la semana pasada en Bellvitge.

Ha resaltado que se trata de un caso "excepcional", pues este paciente, de 80 años, había desarrollado un nivel bajo de anticuerpos a raíz de la vacunación.