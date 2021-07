El verano ha llegado y las carreras para zambullirse en el mar o la piscina están a la orden del día. Para que no te pierdas ningún plan sobre el agua y puedas disfrutar de ella todo el tiempo que quieras, los hinchables son la mejor solución. Divertidos y muy prácticos, algunos tienen formas muy sorprendentes que no dejan indiferente a nadie. Ideales para niños y mayores, su amplia variedad de modelos y tamaños hace que encontrar el hinchable perfecto para cada persona sea pan comido. Cuando ya lo tenemos, ¿a quién no le apetece ‘posturear’ en sus fotos subido a uno de ellos?

Seas más de flamencos, coches o canchas de vóley, Intex tiene una propuesta para ti. Sus colchonetas son las nº1 en ventas de Amazon debido a su gran calidad, diseño y experiencia en el mundo de los hinchables. Cuentan con 5 estrellas doradas y miles de valoraciones de sus usuarios. Lo mejor… ¡ahora están rebajados! En 20deCompras hemos estado investigando y te traemos una selección que te encantará. Sigue leyendo para descubrirla.

Tres opciones Intex irresistibles

- Flamenco XL, el aliado nº1 del verano. Este favorito de Amazon incluye asas de sujeción para facilitar la subida al hinchable y cuenta con un diseño óptimo para soportar varios adultos, sentados o tumbados (200 kg). De grandes dimensiones (218x211x136cm), el hinchable incluye 2 cámaras de aire para mayor seguridad y está disponible en 7 tamaños. Ahora se vende en Amazon por 30 euros en vez de 40. ¿A qué esperas para disfrutarlo?

El compañero ideal para disfrutar del agua y tomar el sol con un estilo inconfundible. Amazon

- Vóley flotante, diversión y entrenamiento todo en uno. Con red y balón incluidos, cuenta con sus propias bolsas en las que colocar peso para una mayor sujeción durante el juego. Ideal para piscinas o zonas con poco oleaje, su material de vinilo resistente en naranja y verde harán que puedas jugar durante días tras un solo inflado. Y si tienes algún pinchazo… ¡ningún problema! Abre el kit de parches incluido y repara pequeños agujeros o ralladuras. Esta portería flotante (239 x 64 x 91 cm) con más de 17.000 valoraciones encanta a todo el mundo ¡y ahora está rebajada! Llévatela con un 10% de descuento y envío gratis en Amazon. ¡Es tu oportunidad!

Juega tus mejores partidos mientras te refrescas con esta portería hinchable de Intex. Amazon

- Moto acuática hinchable, el piloto que llevan dentro. Los niños se lo pasarán en grande al volante de esta moto acuática, de diseño deportivo en atractivos colores. Su base ancha le confiere una mayor sujeción y lleva incorporada un asa central para mayor estabilidad. También incluye un kit de parches para reparar pinchazos y es perfecta para que la disfruten en la playa o la piscina. Indicada para niños de 2 a 7 años, está en el top 5 de los más vendidos en Amazon y ahora puedes tenerla con envío gratis por solo 7,95 euros. ¡Hazte con ella!

Moto acuática hinchable para niños 20 x 6.98 x 19.05 cm de peso ligero (0.8 kg). Amazon

