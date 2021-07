Naix Delicious València, una nova marca per a impulsar la gastronomia valenciana a l'àmbit internacional

Així ho ha indicat aquest dilluns el regidor de Turisme i Internacionalització a l'Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García, coincidint amb la presentació d'aquesta nova imatge, ha informat el consistori en un comunicat.

La nova marca Destino Gastronómico, de Visit València i Turisme València, s'ha donat a conéixer en un acte celebrat en el Palau de Congressos de la capital valenciana al que han assistit també entre uns altres el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el diputat responsable de València Turisme, marca de la Diputació de València, Jordi Mayor.

En el procés creatiu per al desenvolupament del nom i identitat visual de Delicious València han participat la Fundació Visit València, l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i València Capital Mundial del Disseny 2022. Les tres institucions han format part de manera conjunta del comité avaluador encarregat de seleccionar la millor proposta després de la convocatòria oberta a professionals del disseny per a la creació d'aquesta marca gastronòmica.

Emiliano García, que ha destacat la "revolució gastronòmica" que s'està produint a València gràcies al potencial de la ciutat i els seus professionals, ha explicat que s'ha apostat per "un nom amb força per al mercat tant nacional com a internacional".

"Hem volgut que aquesta nova marca represente i identifique a tots aquells que formen part de la gastronomia valenciana a través d'una imatge inspirada en allò que som i ens fa únics", ha exposat l'edil.

El responsable municipal ha reconegut el treball realitzat durant anys per part de l'entorn gastronòmic i ha insistit en "la revolució gastronòmica que està experimentant València en aquests moments".

García ha considerat que Delicious València representa la "variada i rica gastronomia" valenciana. "Evoca l'horta, el mar, l'esmorzar, la paella, l'all i pebre, l'alta cuina i el producte de proximitat. Representa tots els colors, olors i sabors de la gastronomia valenciana, de la qual tot el sector forma part", ha asseverat.

El titular de Turisme i Internacionalització ha agregat que la nova marca "engloba la cuina de la ciutat i de la província de València". "Vertebra la nostra oferta i ens permet col·laborar més estretament amb una imatge que suma l'exquisit mediterrani i ens permet seguir generant sinergies en favor del sector, de l'orgull de pertinença i de l'hospitalitat cap als nostres visitants", ha manifestat.

Per la seua banda, el diputat provincial responsable de València Turisme, ha assenyalat que "la gastronomia és una de les claus que identifiquen un territori" i per açò un "element molt significatiu per al turista". Així, ha afirmat que "per a conéixer València, cal degustar-la, assaborir-la".

"Per açò, Visit València i València Turisme sumen esforços novament amb aquesta nova marca, per a potenciar i promocionar la gastronomia de tota la província, els seus productes i la seua cultura culinària", ha conclòs Jordi Mayor.