El vocal de Más Madrid en el barrio de Chamberí, Ibón Gutierrez, ha denunciado en redes sociales una nueva agresión homófoba. Sucedió en la madrugada del lunes, en la zona de Conde Duque, cuando un hombre le cruzó la cara después de haberle llamado "maricón de mierda". "No me dolió el golpe, sino su homofobia", cuenta el vocal.

Según relata el joven en su cuenta de Twitter, todo sucedió sobre las tres de la madrugada en un parque de la zona de Conde Duque, cuando un grupo de hombres les "increpó" a él y a un amigo para pedirles tabaco. "No tenemos, perdonad" fue la respuesta del joven. Los presuntos agresores siguieron insistiendo, esta vez para que les dieran una cerveza. "No queremos compartir, perdonad" volvieron a repetir.

Anoche, no me dolió el golpe, sino su #homofobia.



Fue entonces cuando se desencadenó la violencia. "Maricón de mierda", le gritaron los hombres, "¿Por qué no le das la lata a mi amigo?". Los jóvenes, sintiéndose amenazados, gritaron que les dejaran en paz, pero, al no sentirse seguros, optaron por intentar huir cruzando una carretera.

Sin embargo, según relata el joven, no hubo tiempo. "Uno de ellos apareció por detrás y me cruzó la cara", cuenta Ibón Gutierrez. Aunque su amigo intentó dialogar con ellos, el grupo acabó por darse a la fuga.

El 24% de las víctimas que sufren agresiones homófobas no denuncia

Después de eso "tardamos en reaccionar cinco minutos en los que se nos paró el mundo y llamamos a la policía", relata el vocal de Más Madrid. Pero una vez lo hicieron, los policías les animaron a denunciar y les trataron "muy bien" mientras ponían la respectiva denuncia.

Ibón Gutierrez cuenta que se decidió a denunciar porque el último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales concluye que, en la Unión Europea, el 24% de las víctimas que sufre LGTBIfobia no denuncia las agresiones, y, "lo que no se denuncia no se investiga, es impunidad para los agresores", dice.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados"

"¿No habíamos aprendido de estas últimas semanas?" Se preguntaba el vocal en relación a la muerte del gallego Samuel Luiz. "¿Dejamos que siempre queden impunes y gane su odio?". Con estas palabras llamada Gutierrez a luchar contra este tipo de agresiones contra el colectivo LGTBI.

"No nos quedaremos de brazos cruzados. Es el momento de hacerles entender que no nos pueden seguir matando.", concluía el joven.