La oposición exige a Feijóo que mantenga en el próximo curso a los docentes contratados de refuerzo por la covid-19

En declaraciones a los medios este lunes en el Parlamento de Galicia, la líder del Bloque ha asegurado que la covid demostró "que se necesita más profesorado" tras "años de recortes" de docentes con los gobiernos del Partido Popular. "Se equivoca Feijóo y nosotros le pedimos una rectificación no solo para que se mantenga todo el personal contratado durante la covid, sino para que se refuerce el sistema", ha sostenido.

Pontón ha considerado que hay una oportunidad para hacer una mejor educación, "que es la mejor inversión que puede hacer un país" y ha sostenido que Feijóo "vuelve a mostrar una miopía importante" y "su incapacidad para defender unos servicios públicos de calidad".

Por su parte, en otra rueda de prensa celebrada en el Pazo do Hórreo, el jefe de filas de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha instado al máximo mandatario autonómico a "no iniciar el curso que viene despidiendo a cientos de profesores". "Que mantenga los contratos a todos los profesores de refuerzo que existieron en el curso 2020-2021 y que no quiera hacer en la educación lo mismo que hace en la sanidad", ha afirmado.

Tras censurar también que en la atención primaria haya listas de espera y que la asistencia sea "telefónica y no presencial", ha criticado que el Partido Popular no quiera salir de la crisis reforzando los servicios públicos y todo lo que implica bienestar y cohesión social.

"Para tener una educación de calidad es necesario mantener a todos los profesores contratados, no podemos seguir a la cola de la listas de España en calidad de servicios públicos y sociales", ha incidido Gonzalo Caballero, que se ha mostrado convencido de que para salir de la crisis se precisa un "fortalecimiento claro" de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

RESPUESTA DEL PPDEG

Al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha destacado que "el año pasado fue un año extraordinario" en el que "se pusieron todos los medios necesarios para mantener la normalidad del proceso educativo". "Una cuestión que tiene más importancia de la que parece sobre todo si observamos otros países, sin ir más lejos en Europa, en los que hubo periodos de interrupción muy larga de la docencia", ha dicho para considerar que ello, sobre todo en los niveles de primaria y secundaria, "va a suponer un problema a medio y largo plazo".

Frente a ello, ha destacado que la Xunta de Galicia puso "todos los medios" para "superar una situación extraordinaria". "Lo que vamos es a seguir poniendo todos los medios necesarios en función de cómo evolucione la situación sanitaria y las exigencias de la propia pandemia", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que "esto no quiere decir, en absoluto, que se vaya a no dar la respuesta adecuada para cada momento dentro de un contexto en el que Galicia puede lucir de las mejores ratios entre población escolar y profesorado; unos magníficos resultados en las evaluaciones del sistema educativo, como por ejemplo a través del informe PISA...".

"En el caso del sistema educativo gallego, con ratios de profesor-alumno muy superiores a la media de España y con unos resultados estupendos, pues decir que hay que mantener siempre lo extraordinario es como decir que a una persona que está enferma le hay que dar una medicación pero hay que mantener la medicación para siempre", ha apuntado para señalar que "fue la respuesta a una situación extraordinaria" y que "si se repite, se va a mantener el esfuerzo".

Por ello, ha considerado "un error de planteamiento" que "algo extraordinario" se tenga que convertir "en ordinario".