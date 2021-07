Casi 600 euros para los duques de Sussex por tener solamente dos hijos

Paul Edwards/ The Sun/ GTRES

Los duques de Sussex han recibido 500 libras (unos 590 euros) por una única razón: solo tienen dos hijos, Archie y la recién nacida Lilibet Diana. No es un cheque-bebé de Reino Unido, no solo porque no exista en el país sino porque de hecho ellos viven en California, sino que se trata de una campaña promovida por una organización llamada Population Matters ("La población importa").

Population Matters, fundada en la década de los 90, defiende que las personas debemos ser conscientes y responsables con lo que se denomina "población sostenible". Es decir, concienciar sobre el impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente y los cada vez más escasos recursos naturales el crecimiento indiscriminado de la población mundial.

A pesar de que esto pueda ser visto por algunos como una campaña que tendría sus similitudes con las políticas de, por ejemplo, el gobierno chino sobre no permitir más de un hijo por familia, también hay quien apoya esta asociación por la forma en la que apoyan la adopción en lugar de los vientres de alquiler.

En su momento, el príncipe Harry concedió una entrevista a Jane Goodall, patrona de esta fundación, con motivo del número especial en el que la revista Vogue pidió a Meghan Markle ser su editora. "¡No, no, como máximo tendremos dos hijos! Siempre he pensado que estamos aquí de prestado. Y por ello, siendo siendo lo inteligentes y evolucionados que se supone que somos, deberíamos ser capaces de dejarle algo mejor tras nuestro paso a la próxima generación", aseguró el nieto de Isabel II.

Por haber cumplido su palabra, Population Matters le ha concedido esas 500 libras, que a su vez ellos habrán de donar a una ONG de su elección. "Al declarar públicamente y decidir que su intención era limitar su familia a dos hijos, el duque y la duquesa de Sussex están ayudando a asegurar un futuro mejor para sus hijos y constituyen un modelo ejemplar para otras familias", explican desde la fundación.

"Elogiamos a los duques por tomar esa magnífica elección y afirmar que una familia más pequeña también es una familia feliz. Tener familias con menos miembros reduce nuestro impacto sobre la Tierra, y da una mejor oportunidad a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones futuras de crecer en un planeta sano", añaden.