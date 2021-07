Vaquero (PP) dice que Alegría "empieza ya con un lastre, que es el propio presidente" Pedro Sánchez

En declaraciones a los medios de comunicación, Mar Vaquero ha dicho que espera que "sea algo bueno" que Aragón esté representado en el Consejo de Ministros.

Alegría "no lo va a tener muy difícil teniendo en cuenta la gestión de Celaá, que se dedicó a fracturar la sociedad, a no mantener el diálogo con la comunidad educativa" y a realizar "un ataque a las familias" en relación al derecho a elegir la educación de sus hijos.

De esta forma, "con que la nueva ministra no se dedique a atacar a las familias, descienda a dialogar con la comunidad educativa y no se dedique a fracturar a la sociedad, lo tendrá un poco más fácil y lo hará un poco mejor", ha continuado Vaquero.

Sin embargo, en el PP no son "optimistas" porque el presidente, Pedro Sánchez, continúa en sus funciones y, además, en el Gobierno de España "hay un partido radical como Podemos, sustentado por sus socios independentistas y los herederos de Herri Batasuna", por lo que con el cambio de ministros "no se resuelve ningún problema" al ser una remodelación que "una vez más no responde a los intereses de los españoles", sino "única y exclusivamente al interés de Sánchez".