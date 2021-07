Lely Céspedes entra en 'Socialité' destrozada por la demanda de Ernesto Neyra: "Me quiere hundir y machacar"

Lely Céspedes entró este domingo en directo por videollamada en Socialité completamente destrozada por la demanda que ha interpuesto Ernesto Neyra contra ella por haber contado que la agredió y haberlo llamado maltratador.

Su expareja, y también ex de Carmina Ordoñez, le pide hasta 300.000 euros a Lely por atentar contra su honor, algo que ha sumido en un mar de lágrimas a la exazafata del Telecupón.

Lely, que aseguró no tener miedo, pero sí estar "hundida", indicó no acudió al acto de conciliación previo a la querella con su ex porque quiere que la denuncia sea formal, que se ejecute y así poder hablar ante un juez: "A mí no se me ha escuchado", denunció en el programa de María Patiño.

Además, contó algunos episodios vividos junto a su ex. "Él me maltrataba psicológicamente. Me amenazó con hundirme y meterme en la cárcel. Me pegó y sigue maltratándome psicológicamente ahora", indicó.

"Quiere que niegue que es un maltratador en los programas en los que lo he dicho y me pide 300.000 euros. Si no lo hago, querella criminal", expresó, sobre los planes de Neyra. "Él me quiere hundir y machacar".

Una situación que se suma a la ya difícil etapa económica por la que atraviesa la ex Miss España, que busca desesperadamente trabajo para hacerlos frente.