El pasado jueves se cumplió un año del trágico fallecimiento de Naya Rivera en un lago de California cuando iba acompañada de su hijo Josey, de cinco años, al cual salvó de la corriente antes de morir ahogada. Es por ello que amigos y familiares han querido rendirle homenaje a la actriz de Glee.

Su madre Yolanda y su hermana Nickayla han aparecido en el programa Good Morning America en directo para hablar del legado de la estrella. "Siento la energía de mi hija constantemente, como si me estuviera diciendo: 'Mamá, sé feliz. No llores, estoy bien. Ve con Josey, pasadlo bien'. Y creo que es ella quien me lo dice", aseguró su madre.

Por su parte, sus compañeros de reparto en la serie juvenil que la llevó a la fama, muchos de los cuales estuvieron presentes durante la búsqueda de su cuerpo en el lago, también han querido acordarse de ella a través de las redes sociales.

El reparto de Glee, de hecho, ya rindió homenaje a la actriz de origen puertorriqueño en los GLAAD Awards 2021 que premian la representación del colectivo LGTBI en los medios. Pero ahora, actores y actrices como Kevin McHale, Matthew Morrison, Jenna Ushkowitz o Chris Colfer han publicado imágenes en Instagram en honor a su compañera.

Incluso la ha recordado Lea Michele, quien no se pronunció durante su fallecimiento y, de hecho, fue protagonista de una polémica meses antes cuando algunos de los actores de Glee la tacharon de racista y mala compañera. La protagonista de la serie compartió un momento de Naya Rivera en la serie cuando Santana cantó Don't Rain on My Parade, canción que era habitual del personaje de Rachel y con el que ambos personajes se enfrentaron.

Lea Michele publica un 'story' de Naya Rivera en el aniversario de su muerte. LEA MICHELE / INSTAGRAM

El tatuaje de su esposa en 'Glee'

Dentro de los actores que la han recordado, no podía faltar Heather Morris, quien interpretó a Brittany, su novia y posterior esposa en Glee. Compartir escenas hizo que se unieran como grandes amigas, y por ello Morris fue una de las caras más visibles durante la búsqueda del cuerpo de Naya o en los homenajes a la actriz.

En este primer aniversario de su muerte, la actriz no ha querido solo recordarla en sus redes sociales, sino también dejar patente en su piel lo importante que para ella fue Naya Rivera.

"Eres la estrella más brillante en mis ojos, Naya Rivera. Le doy gracias a Dios por habernos unido como amigas, madres, compañeras de reparto y todo lo demás. Tu legado vive en la bondad y en ser 'esa reina descarada' en mis ojos", escribió en su post de Instagram en el que mostró un vídeo de cómo se hacía un tatuaje en el que ponía "El mañana no está asegurado".