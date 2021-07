Agricultura comienza la campaña de vacunación de la lengua azul

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que las primeras dosis de la vacuna BLUEVAC BTV 4 se han inoculado a animales de la finca de Son Maixella, en Valldemossa, por parte de veterinarios de los Servicios de Mejora Agraria y Pesquera (Semilla).

La campaña de vacunación del ganado se ha iniciado este lunes y se espera tenerlo vacunado a finales de octubre. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha visitado la finca en la que se ha iniciado esta campaña de vacunación.

De la Concha ha explicado que todo el trabajo "se ha hecho de manera muy ágil, puesto que hace tan sólo doce días se declaró oficialmente el brote y, este lunes, ya se ha empezado la vacunación".

Además, ha remarcado que la lengua azul "no implica ningún riesgo para los humanos, ni en cuanto al consumo de carne o leche de animales infectados".

La consellera ha añadido que la lengua azul "estaba erradicada en España y, por lo tanto, es muy importante que el foco no se extienda, ni siquiera hacia la Península".

También ha estado presente el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, que ha explicado que "el ritmo de propagación no es muy acelerado y los contagios se localizan en la mitad norte de Mallorca". Según ha detallado, "Menorca, por ahora, no ha comunicado explotaciones con sintomatología".

Los veterinarios de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) se encargarán de la vacunación de las explotaciones inscritas en estas asociaciones, y se priorizará la inmunización de las explotaciones que tienen necesidad de mover los animales fuera de Baleares y las que tengan un censo mayor de animales.

Los veterinarios contratados por los Servicios de Mejora Agraria y Pesquera (Semilla), de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, vacunarán el ganado de las explotaciones no inscritas en las ADS y priorizarán las explotaciones que tengan la necesidad de mover animales hacia fuera de Baleares.

Se vacunaran todas las explotaciones de ovino y vacuno inscritas en el censo ganadero y las vacunas no supondrán ningún coste para los ganaderos. En cuanto a los animales no inscritos en el censo ganadero, serán igualmente vacunados por Semilla, que activará un registro provisional y un plazo de tiempo concreto para la inscripción de la explotación.

En Mallorca, se vacunaran primero los municipios limítrofes con los que han tenido focos declarados; a continuación, se iniciará la vacunación desde estos municipios hacia los municipios con focos, y, finalmente, desde los municipios limítrofes hacia los municipios sin focos. La vacunación en Menorca se hará de Ciutadella hacia Mahón. En Ibiza y Formentera se vacunará sin establecer zonas prioritarias.

Las vacunas de la lengua azul llegaron a Mallorca el pasado viernes. Se trata de 500.000 dosis que permitirán vacunar todo el ganado censado: 208.000 ovinos, 22.500 vacunos, más los animales de reposición.

La lengua azul no es una zoonosis y no afecta las personas. Además, no representa ningún riesgo para los consumidores, ni siquiera en cuanto a la carne y a la leche de animales infectados.