Ribó demanarà una reunió amb Raquel Sánchez per a recordar-li "grans retards" en infraestructures pendents

Així ho ha apuntat el primer edil en declaracions als mitjans després de rebre a la nova secretària general de CCOO-PV, Ana García, en el consistori. Ribó ha subratllat que el Ministeri de Transports és "fonamental" per a València i, per açò, ha avançat que demanarà formalment una reunió a Raquel Sánchez per a "recordar-li els grans retards que té aquesta ciutat" en aquest aspecte.

Ribó ha enumerat els temes que li pareixen "fonamentals" tractar en la seua trobada amb la ministra: el túnel passant, el soterrament de les vies en Serrería i el canal d'accés del Parc central, el Corredor Mediterrani i la mobilitat a l'àrea metropolitana, que "és un tema en el qual en aquests moments estem molt endarrerits també", i les Rodalies.

Quant a l'ampliació del Port de València, que depèn del departament del que s'ocupa ara Raquel Sánchez, ha recalcat que volen buscar "una eixida definitiva" per a aquesta qüestió. Des del consistori s'ha recordat que Ribó és partidari d'un nou estudi d'impacte ambiental sobre el projecte i que la seua postura és contrària a donar per vàlida la Declaració d'Impacte Ambiental de 2007, atés que "el projecte d'ampliació portuària s'ha modificat d'una manera substancial".

Des del consistori s'ha subratllat "la urgència de tramitar" el canal d'accés per a l'arribada a l'estació de l'AVE, que es troba en un node del corredor mediterrani, i al soterrament de les vies de Serrería, que condiciona actuacions urbanístiques com la de les Moreres i del Grau, la finalització de l'obertura del riu i la zona del Parc de Desembocadura.

També ha recordat que, en la mobilitat per l'àrea metropolitana, l'Ajuntament exigeix una subvenció a l'Estat, com ja reben altres ciutats espanyoles, amb una quantitat no inferior als 40 milions d'euros, segons correspon pel nombre d'habitants.