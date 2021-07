L'UJI convoca ajudes per a atraure talent internacional, formar a joves doctors i requalificar al professorat

La Universitat Jaume I ha publicat la convocatòria de requalificació per a la formació i capacitació del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I finançada pel Ministeri d'Universitats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus NextGenerationEU.

Per un import de prop de quatre milions d'euros s'han convocat 36 ajudes en tres modalitats que tenen com a objectiu millorar la formació de joves doctors, la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant la promoció de la mobilitat del personal docent i investigador i l'atracció de talent internacional.

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha destacat que aquest esforç inversor "suposa una aposta decidida per a avançar en la millora i la qualitat del sistema universitari a través de la realització d'estades de formació en universitats i centres d'investigació estrangers i espanyols de prestigi i de la captació de talent internacional".

A més, ha subratllat que "es tracta de la major inversió rebuda per l'UJI en una única convocatòria per a promoure el desenvolupament professional del personal docent i investigador universitari i comporta una injecció de formació i talent per a l'excel·lència".

Per la seua banda, el vicerector d'Investigació i Transferència, Jesús Lancis, ha explicat que l'OCIT gestionarà aquesta convocatòria d'ajudes i destinarà tres persones d'administració i serveis per a donar suport específic al personal sol·licitant fins al 31 de juliol i a partir del 22 d'agost.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el divendres 3 de setembre i la tramitació s'efectua exclusivament per mitjans telemàtics. Lancis ha afirmat que es tracta d'una oportunitat per a potenciar el talent investigador i establir noves xarxes de col·laboració que aporten un impuls per a la capacitat investigadora de la Universitat.

MODALITATS

La primera modalitat d'ajudes, les ajudes 'Margarita Salas', té per objecte la formació de joves doctors que han defès la seua tesi doctoral a la Universitat Jaume I després del 3 de setembre de 2019. S'han convocat 20 ajudes dirigides a formalitzar un contracte laboral de dos o tres anys de durada per a realitzar una estada d'investigació en una universitat o centre d'investigació espanyol o estranger amb el requisit que l'últim any siga en una universitat pública espanyola.

Aquesta universitat pot ser l'UJI. Entre altres qüestions, per a formalitzar les ajudes fa falta l'aval d'una persona investigadora de la Universitat Jaume I i la carta d'invitació del centre receptor.

La segona modalitat contempla huit ajudes per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat de l'UJI. Aquestes ajudes se centren en la realització d'estades de formació en una universitat o centre d'investigació diferent de la Universitat Jaume I.

Les ajudes tenen una durada temporal d'un any i durant la vigència de l'estada el personal gaudirà d'una llicència durant la qual la retribució serà el seu salari més un increment del 20 per cent. Es reserven quatre ajudes per al professorat ajudant doctor i les altres quatre per a professorat contractat doctor o professorat titular d'universitat amb menys de 10 anys d'antiguitat en el lloc de treball.

La tercera modalitat, les ajudes 'María Zambrano', contempla huit ajudes per a l'atracció de talent. Aquestes ajudes estan dirigides a formalitzar un contracte laboral de dos o tres anys de durada per a qui acredite una trajectòria postdoctoral acumulada de més de dos anys en universitats o centres d'investigació espanyols o estrangers diferents dels de la defensa de la tesi doctoral i estar desenvolupant en el moment actual projectes d'investigació o impartint docència en centres situats fora d'Espanya. Per a formalitzar les ajudes és necessari l'aval d'un grup d'investigació de la Universitat Jaume I.

Per a les modalitats Margarita Salas i María Zambrano s'ha efectuat una distribució del nombre d'ajudes entre les diferents branques de coneixement -arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura- en funció del nombre de tesis defeses en la UJI en els anys 2017, 2018 i 2019 en els corresponents programes de doctorat.