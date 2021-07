Vecinos y comerciantes de Logroño critican al Ayuntamiento por "la sordera" ante el proyecto 'Calles abiertas'

Precisamente, esta mañana representantes de los barrios y calles de Duquesa de la Victoria, Vara de Rey, República Argentina, Avenida de Portugal y Barrio de los Lirios han comparecido en rueda de prensa para reivindicar que se les escuche y atiendan sus propuestas.

"Creo que esto que está pasando hoy aquí es algo nuevo en Logroño" ha comenzado hablando Cándido Fernández, vecino logroñés y portavoz de los barrios afectados, "nunca antes una acción del Ayuntamiento había generado tanta polémica y había conseguido unir a tanta gente de distintos barrios, sin conocernos, para intentar que se nos escuche".

Fernández, en una petición directa al alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, solicita "que se nos escuche", así como ha afirmado que las medidas impuestas "tendrán, y ya están teniendo, una repercusión directa sobre la ciudad, sobre el comercio y hostelería, y en el día a día de los vecinos".

"Queremos dejar claro que no estamos en contra de favorecer espacios para el peatón y de que se impulse la movilidad en bicicleta" ha aclarado inmediatamente después el portavoz, "pero creemos que Logroño es una ciudad en la que hay cabida para todos, lo que no significa que haya que eliminar alguno de los elementos de adecuación de la ciudad, si no llegar a un consenso en el que todos tengamos cabida".

Fernández ha afirmado que desde el Ayuntamiento no están escuchando las opiniones y peticiones de los vecinos, mercados o asociaciones, y que muchos barrios no han tenido la oportunidad de mantener una reunión con el mismo.

Entre las dificultades y consecuencias del proyecto, Fernández ha añadido que "las intervenciones están perjudicando seriamente el día a día de los vecinos, el comercio y la hostelería de esas zonas, los problemas para aparcar o recoger algo están ocasionando que la gente no acceda al centro".

El portavoz de estos barrios logroñeses ha afirmado que este proyecto supondrá daños irreparables a los sectores afectados, como el comercio, siendo para muchos "la puntilla" tras la crisis por la pandemia de la Covid 19.

ACCIONES REIVINDICATIVAS

Fernández ha anunciado que los representantes de barrios de vecinos y asociaciones emprenderán diferentes iniciativas y acciones reivindicativas, en las que se incluyen recogidas de firmas, la petición de la escucha de sus propuestas, la convocatoria de una reunión con el alcalde de Logroño y otros grupos políticos municipales, la organización de acciones de movilización ciudadana, o reuniones con otros colectivos como autoescuelas o empresarios del transporte para "intercambiar ideas y mejorar Logroño, siempre desde el consenso".