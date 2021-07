Costa creu que el panorama mediàtic "desaconsella totalment" crear un segon canal d'À Punt

Així s'ha pronunciat Costa en la seua intervenció a Les Corts davant la subcomissió especial d'estudi per al treball de propostes de possible millora de la normativa que va crear l'ens. Per al director general, la Llei 6/2016 és una "bona llei", però existeix la "necessitat d'actualitzar" alguns aspectes.

En aquest sentit, ha indicat que en altres autonomies, els segons canals redueixen hores o repeteixen programació del primer. Per açò, ha apostat per "concentrar tot l'esforç de l'enfortiment de l'ofera pública", que ja inclou productes "nínxol" a l'emissió de TDT i la plataforma digital.

D'aquesta manera, ha remarcat que la cadena està a la "cerca de nous públics" amb aquesta oferta per 'streaming' i ha remarcat que és capaç de "oferir alternatives en TDT" que correspondrien al segon canal, per la qual cosa considera aquesta "graella alternativa" molt més "raonable" que un nou 'broadcast professional'.

Així, segons ha esmentat, ha sigut la "inoperància" de l'esquema dual que existeix entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, un fet que "tindria sentit si hi haguera diverses societats", però en ser la SAMC l'única, s'han donat situacions com haver d'aprovar dos convenis laborals i dos plans d'igualtat.

Per açò, ha apostat per una "única entitat amb un administrador únic" per a "superar duplicitats i propiciar un estalvi en la nova institució". No obstant açò, ha remarcat la "bona comunicació" entre CVMC i SAMC.

MODEL FRANCÉS

En aquest sentit, Costa ha apostat pel model francés, en el qual el Consell de l'Audiovisual nomenaria a una persona per a sis anys, que seria qui hauria de presentar un projecte. En aquest sentit, aquest "gerent" o "administrador únic", tindria la capacitat de nomenar a la direcció general, que passaria a ser un càrrec de lliure designació, i hauria de desenvolupar el pla pel qual s'ha triat l'administrador únic.

Així, una de les qüestions que ha remarcat també el director general és la durada "tan curta" del nomenament del seu càrrec, tres anys. En concret, ha indicat que entre l'arribada, el període en què s'exhibeixen continguts ja aprovats per l'anterior direcció i la interinitat en la qual s'entra una vegada es torna a convocar la plaça, el període "d'estabilitat" s'acurta fins a dos anys i tres mesos.

De fet, ha assegurat que la valenciana és l'única radiotelevisió amb un nomenament tan breu. Malgrat que ha reconegut que aquesta durada s'ha marcat per a evitar la coincidència amb una convocatòria electoral, creu que "seria més lògic un nomenament" al mateix temps que el del Consell Rector, de quatre anys prorrogables a sis.

Respecte a la fórmula de la nova corporació (mercantil o empresa pública), ha considerat que una mercantil "ofereix uns graus de flexibilitat més elevats".

OBRI LA PORTA A l'INFOENTRETENIMENT

Altre dels punts que ha apuntat Costa en la seua intervenció ha sigut els programes d'infoentreteniment en la cadena i la possibilitat de la seua externalització. En aquest sentit, ha fet referència a la problemàtica recent que s'ha produït en Televisión Española sobre aquests espais, i ha indicat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va resoldre que aquest tipus de formats no són equiparables als informatius per l'enfocament que tenen.

En aquest sentit, ha considerat que aquest és "un debat de concepte quasi més filosòfic que televisiu". També ha defès la producció pròpia en informatius, però ha obert la porta al fet que la corporació contracte amb tercers continguts "també d'actualitat informativa".