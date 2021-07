El PSOE extremeño señala que el nuevo Gobierno "más municipalista y joven" afrontará "grandes desafíos" del país

De esta forma se ha pronunciado el secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, en rueda de prensa este lunes en Mérida sobre la reestructuración del Gobierno central realizada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante este fin de semana.

En su intervención, Ferreira ha valorado que con estos cambios en su Ejecutivo, Pedro Sánchez "de forma decidida, afronta la segunda parte de la legislatura con la vista puesta en la recuperación económica y social" ante del país como de Extremadura, y "afronta esos cmbios que necesita nuestro país con un gobierno más municipalista", ha dicho.

En ese sentido, Ferreira ha destacado que en el último año y medio se ha puesto de manifiesto la importancia de la gestión de los ayuntamientos en esta pandemia, la importancia de los alcaldes, por lo que "sin ningún tipo de dudas, nombrar ministras a tres alcaldesas hará del Gobierno de España un Gobierno más cercano a los problemas de la gente y más cercano a la ciudadanía", ha dicho.

También ha resaltado Ferreira que se trata de un gobierno "con más mujeres", ya que para el PSOE "siempre es un objetivo fundamental lograr la igualdad plena".

"Tener un Gobierno con el 63 por ciento de mujeres y ser el Consejo de Ministros con más mujeres de los gobiernos europeos es un buen mensaje para decirle a la sociedad que entre todos vamos a conseguir esa igualdad plena", ha resaltado el secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura.

Además, ha valorado que sea un Gobierno "más joven", ya que según ha considerado, España "necesita grandes transformaciones, y es bueno que dentro del Gobierno de España haya incorporaciones de gente joven para impulsarlas"

Por lo tanto se trata de "un gobierno municipalista, con más mujeres y más joven", que permitirá "estar más preparado para afrontar ese impulso de la economía y hacerlo a través de la transicion ecológica, de la digitalización y de la modernizacion de país".

"LA PEOR OPOSICIÓN"

Frente a ello, ha lamentado que durante el fin de semana se ha visto que España sigue "con la peor oposición", ya que "no está a la altura de lo que la ciudadanía pide para afrontar la recuperación, y para paliar los efectos de la pandemia".

"La gente nos pide acuerdos, estabilidad, y que nos centremos en sus problemas", ha aseverado Ferreira quien ha lamentado que el líder del PP, Pablo Casado, así como el PP de Extremadura "ofrecen crispación, inestabilidad" y tienen "como única alernativa la convocatoria de elecciones".

Ante esta situacion, el el secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas del PSOE de Extremadura ha advertido que "no nos van a despistar", sino que el Gobierno central y el regional, el PSOE "afrontará esos grandes desafíos con más acuerdo y más consenso, con estabilidad y con más decisión que nunca entre todos conseguir transformar este país".

Finalmente, y respecto al hecho de que no haya ningún extremeño entre los nuevos ministros, Ferreira ha señalado que "no importa el lugar de nacimiento de los ministros", sino que "los compromisos del Gobierno de España no se ven en el carné de identidad sino en el Boletín Oficial del Estado".