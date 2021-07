La creació d'empreses creix un 11,9% a la Comunitat Valenciana durant el segon trimestre sobre els nivells prepandemia

20M EP

NOTICIA

El nombre de societats constituïdes a la Comunitat Valenciana durant el segon trimestre va créixer un 96,5% en relació al mateix període de 2020, en ple confinament per la Covid-19. No obstant açò, si ho comparem amb el segon trimestre de 2019, any anterior a la pandèmia, el creixement és de l'11,9%, dos punts per sota del registrat a nivell nacional (+14,3%).