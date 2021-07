El absentismo laboral bate su récord en España con la pandemia y llega al 7,1%

La pandemia de coronavirus ha disparado la tasa de absentismo laboral en España en 2020 a su máximo histórico al alcanzar hasta el 7,1%, según un informe de la multinacional de recursos humanos Adecco.

En concreto, según el estudio facilitado a 20minutos, que utiliza datos oficiales sobre horas pactadas y horas no trabajadas por incapacidad temporal y otras causas, puede estimarse que, en 2020, "la pérdida total de horas laborables llegó a casi 1.700 millones, cifra que marca un nuevo máximo histórico, frente a los 1.460 millones del año 2019".

Usuarios del Metro Bilbao. El País Vasco encabezó la tasa de absentismo laboral en 2020 en España, con el 9% EUROPA PRESS - Archivo

Un total de once comunidades autónomas registraron en 2020 su mayor tasa de absentismo desde hace dos décadas. Fueron los casos de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra.

Sin embargo, la mayor tasa de absentismo correspondió una vez más, pese a haberla reducido, al País Vasco, con un 9%, seguida de las Islas Canarias (7,8%) y las Islas Baleares (7,7%).

¿Qué es el absentismo laboral?

Según la Real Academia Española, el absentismo se define como la “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación”. Este fenómeno social, económico y laboral afecta directamente al tejido productivo y a la sanidad.

Complicado de cuantificar de forma exacta

Desde Adecco recalcan que "no es posible cuantificar de forma exacta a cuánto asciende el absentismo" y agregan que, además, "el contexto en 2020 fue completamente atípico debido a la Covid-19. No en vano, la pandemia "derivó en un aumento de las horas de trabajo perdidas por Incapacidad Temporal (enfermedad común o accidente no laboral), así como por otros conceptos como permisos (por la necesidad de cuidar familiares enfermos) u horas perdidas en el lugar de trabajo (faltas de suministros, por ejemplo).