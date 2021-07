Bizkaia cierra la campaña de Renta con 636.264 declaraciones presentadas, un 10% más, y 408,7 millones en devoluciones

Junto al director de Hacienda, Iñaki Alonso, el diputado ha presentado, en una comparecencia en Bilbao, el balance de la campaña de la Renta desarrollada entre el 6 de abril y el 30 de junio y en la que se ha puesto en marcha el nuevo sistema de Renta de Bizkaia.

La campaña finaliza con un resultado para la Hacienda Foral de -29,2 millones de euros ya que el importe de las devoluciones es mayor que las declaraciones con resultado a ingresar (con una cuantía prevista de 379,5 millones).

Un total de 473.230 declaraciones se han presentado por internet, 53.013 por teléfono y 480 en cita presencial. Asimismo, 109.541 declaraciones se han presentado de forma automática, sin trámites por parte del contribuyente.

Como principal novedad, Hacienda ha facilitado un borrador o propuesta de declaración a 992.376 personas de las que dispone de datos económicos, estén o no obligadas a presentar declaración. Según han destacado sus responsables, este hecho ha contribuido al aumento de las declaraciones presentadas al facilitar la presentación de aquellas personas no obligadas cuya declaración es a devolver y que en años anteriores no presentaban la declaración.

A lo largo de la campaña, se han presentado 1.180 quejas relativas a la Renta, de las que 359 eran por falta de datos en las propuestas y 339 por el nuevo sistema. Además, 94 aludían a la atención telefónica, 53 a la visualización de la información y 40 a las citas presenciales, entre otros motivos.

"VISTOS LOS RESULTADOS"

Tras la conclusión de la campaña, Hacienda realizará un análisis en profundidad "aislado del ruido" de la implantación de este nuevo modelo, a la que el diputado ha eludido "poner nota", si bien ha considerado que la campaña "no ha sido mala" aunque tiene "ámbitos de mejora". En esta línea, ha subrayado que, "vistos los resultados", no ha sido "un caos ni un fracaso" como han criticado durante estos meses desde la oposición.

Por otro lado, en la campaña del Impuesto sobre el Patrimonio, 7.716 contribuyentes vizcaínos han presentado autoliquidaciones que suman un total de 78.432.802 euros.

