Un joven de 17 años tras pasar 4 días en la UCI por la Covid: "Vi a gente muy mal y pensé que yo también me podría morir"

Javier todavía se pregunta dónde se pudo contagiar de la Covid-19 hace unas semansa. "No soy de salir y hacer botellones. Estaba asistiendo a un curso y fui a comer a un restaurante, creo que puede haber sido en estos sitios", cuenta este madrileño de 17 años. La infección le obligó a ingresar en el Hospital Gregorio Marañón. Tenía un cuadro febril alto, neumonía bilateral, diarrea, náuseas e hipoxia. Ha pasado 15 días hospitalizado, cuatro de ellos en la UCI, y ahora cuenta cómo ha sido su experiencia para concienciar a los jóvenes, ya que desde hace semanas se está produciendo un repunte de casos en este grupo de población.

“Es la primera vez que estoy ingresado, los primeros días me encontraba muy mal, me dolía el pecho", relata Javier. Al ingresar en el hospital, los médicos le pusieron un tratamiento con oxígeno que fue aumentando porque su estado no mejoraba. Al final, se tomó la decisión de llevarle a la UCI. El joven no había estado nunca hospitalizado y explica que ni siquiera sabía dónde se lo llevaban. Ahora que ya ha pasado por allí asegura que no quiere volver a verse en esa situación.

"No quiero volver a estar ahí, no me gusta nada la UCI. Me pincharon en la arteria y las venas y me sondaron, no me gustó nada. Vi a gente muy mal y pensé que yo también me podría morir”, recuerda el adolescente.

Una de las peculiaridades del caso de Javier es que ya se contagió en septiembre de 2020, cuando fue contacto de un positivo. Entonces pasó una infección asintomática: no tuvo que acudir a los servicios médicos y superó la enfermedad tras un periodo de aislamiento en su casa. Sin embargo, meses más tarde, el episodio de reinfección evolucionó a una neumonía bilateral.

"Es difícil predecir si un paciente va a precisar ingreso en UCI o no, especialmente en una población tan joven y sin otras patologías", detalla Rita García, médico del Servicio de Medicina Interna del Gregorio Marañón que ha atendido a Javier durante su convalecencia. La doctora explica que desde hace meses está llegando población más joven al hospital porque son grupos que no se han comenzado a inmunizar hasta ahora. De hecho, la Comunidad de Madrid decidió adelantar la vacunación de los madrileños desde 16 años por el repunte de contagios. Desde este lunes pueden pedir cita y se les empezarán a administrar las dosis contra la Covid-19 desde este martes.

"Ahora mismo el Covid-19 está afectando especialmente a la población que no está inmunizada, a un sector realmente joven", señala la doctora García. "Algunos casos de estos pacientes que se están infectando necesitan ingreso, y alguno de ellos, como es el caso de Javier, pueden tener una evolución mala que le lleve a precisar un tratamiento intensivo en una UCI", insiste.

De ahí que Javier haya querido compartir su experiencia para concienciar a los jóvenes como él de lo importante que es mantener todas las medidas de seguridad y responsabilidad. "Les diría que no son inmunes y corren el mismo riesgo, que se cuiden, que usen la mascarilla, que salgan solo con un pequeño grupo de amigos...", opina Javier, que asevera: "Yo no iría a discotecas. Además se lo puedes pasar a un familiar y lo puedes matar, y eso debe dolor un motón, perder a un familiar".

"Nadie puede tener la seguridad de que no se vaya a poner malo y acabar en una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, se debe apelar a la responsabilidad individual, la distancia social y el resto de medidas preventivas para no contagiarse, con singular cuidado en personas no inmunizadas, tanto por ellos, como por su familias", zanja la doctora García.