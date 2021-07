Puig defèn la remodelació del Govern: "L'entrenador és el que fa l'equip i ha de veure què necessita"

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista en el programa 'Hoy por hoy' de la cadena SER, recollida per Europa Press, en la qual ha manifestat: "Ens sentíem bé amb el Govern anterior i estic segur que ens sentirem bé amb aquest".

Al seu juí, en aquests moments cal apostar per la reactivació econòmica i social, per les transformacions digitals, ecològiques i per un nou model econòmic, i per a açò considera "important" també "saba nova, gent preparada i un equip disposat i fort".

En aquesta línia, ha insistit que és el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, qui té la capacitat de veure el moment dels canvis i la seua dimensió: "Confie en el president i crec que que el resultat és positiu", ha postil·lat.

Preguntat per si entén l'eixida del Govern de Carmen Calvo, Puig ha manifestat que no pot ni deu entrar en aquest assumpte: "Calvo és un actiu fonamental del socialisme i del feminisme i ha fet un gran treball al capdavant de la Vicepresidència, i ara en aquest moment probablement hi ha altres cares que també poden desenvolupar la funció", ha dit.

I sobre l'eixida d'Iván Redondo, el president ha indicat que no es troba entre els qui senten "alliberament" dins del partit: "Les persones que posa el president en espais molt propis mereixen tot el respecte. Ara, personalment em sent més proper a Óscar López perquè el conec i he tingut molt tracte amb ell en el passat, però això és una qüestió de caràcter personal".

"IGUAL DEL PSOE"

Puig, interpel·lat per si considera que el nou Govern és més del PSOE, ha respost: "És igual del PSOE que l'anterior". Al seu entendre, és un govern compartit amb una altra força política i l'objectiu és cogestionar la diversitat: "Tot el que vaja en eixa direcció és el camí que hem de buscar, la cohesió de la societat i superar la crispació en la qual ens vol situar un PP desbocat", ha postil·lat.

"Jo crec que el secretari general del PSOE ha de governar per a tots els ciutadans, més enllà de les fronteres partidistes", ha afegit. "Ha de governar per a tota Espanya, per a tots els territoris i eixa bona connexió amb el partit és necessària. Quant millor siga, millor trasllat a tots els territoris i a tots els sectors", opina.

D'altra banda, preguntat per si considera que l'elecció d'Isabel Rodríguez obri mires a altres problemes que no siga el català, Puig ha assenyalat que "el problema territorial d'Espanya no és Catalunya". "És un conflicte obert però el problema va molt més enllà. Cal fer actualització de l'estat de les autonomies i són fonamentals els instruments federalitzants per a l'acció entre comunitats autònomes", ha afegit.

Així mateix, Puig s'ha mostrat "content" perquè Sánchez haja triat a Diana Morant per al seu Govern, "una alcaldessa jove, amb coratge i amb capacitat", i ha sentit que hi haja altres persones com Ábalos o Pedro Duque que "han fet un gran treball" i que en aquests moments ja no estan, "però els agraïsc el que han fet pel Govern i per la Comunitat", ha ressaltat.

Preguntat, en aquest punt, si considera que l'Executiu perd amb l'eixida d'Ábalos, Puig ha dit: "És el president el que sap què convé en aquests moments per al seu equip, per a formalitzar el disseny de les polítiques. Ábalos és un actiu important del PSOE i des del punt de vista de la Comunitat ha impulsat accions molt importants com la gratuïtat de l'autopista o el Corredor Mediterrani, i espere que la persona que li substitueix continue traçant eixa línia necessària per a Espanya".