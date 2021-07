La Comunitat arranca setmana en alerta roja: les temperatures aconseguiran els 41ºC

Així, per a aquesta jornada hi haurà cel poc nuvolós o buidat amb algun interval de núvols alts i nuvolositat d'evolució diürna a l'interior de Castelló, on hi ha possibilitat d'arruixades febles a la vesprada.

Les temperatures aniran en ascens i aquest serà localment notable en les màximes dels litorals de València i Alacant. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 23ºC i una màxima de 39; la de València, de 22 i 41ºC; i la de Castelló, de 21 i 31ºC.

Per a hui també s'espera vent de l'oest fluix a moderat a l'interior amb intervals de fort a l'interior nord de Castelló o de l'est i nord-est fluix a moderat als litorals.