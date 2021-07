Díaz abre la puerta a cambiar ministros de Unidas Podemos: "Los tiempos los manejamos cada una de las partes"

La amplia remodelación de la parte socialista del Gobierno llevada a cabo por el presidente, Pedro Sánchez, este fin de semana podría tener una réplica más reducida entre los ministros de Unidas Podemos. A ello abrió este lunes la puerta la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del espacio morado, Yolanda Díaz, que no obstante no quiso dar detalles sobre el plazo o la profundidad de esa eventual modificación y ni tan siquiera confirmó si se producirá o no.

Díaz fue entrevistada este lunes en la Cadena SER apenas dos días después de que Sánchez ejecutase la crisis de Gobierno que llevaba tiempo rumoreándose. Los cambios planteados por el presidente no han afectado a ninguno de los cinco ministros de Unidas Podemos, que se mantienen en sus puestos. Pero la nueva vicepresidenta segunda -ha ascendido un rango en el escalafón vicepresidencial con la remodelación- no descarta que eso pueda cambiar "de aquí en adelante".

Preguntada al respecto, Díaz afirmó que "en absoluto" es descartable que haya cambios entre los ministros de Unidas Podemos. Y, aunque señaló que la decisión final corresponde a Sánchez, los "tiempos" de esas modificaciones en la parte morada del Ejecutivo los deciden los morados. "La política, como la vida, es dialéctica, y siempre hay que dar nuevas respuestas" a los nuevos escenarios, reflexionó la vicepresidenta. "Y, desde luego, ya veremos lo que pasa de aquí en adelante", planteó.

Eso sí: "Los tiempos hemos de manejarlos cada una de las partes que componen el Gobierno", insistió Díaz. Y Unidas Podemos acaba de "remodelar en un 50%" su "representación en el Ejecutivo", recordó la vicepresidenta, en referencia al nombramiento de Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales y del suyo propio como vicepresidenta, ambas en sustitución del dimitido Pablo Iglesias. "Ya veremos lo que pasa de aquí en adelante", zanjó.

Más allá de los cambios, los ya realizados y los que podrían estar por venir, Díaz mostró su confianza en que la coalición de Gobierno seguirá funcionando con "cohesión", aunque también admitió que "hay cambios en el Ejecutivo que pueden favorecer este hecho", tras los choques protagonizados por Unidas Podemos y ministros cesados como Carmen Calvo o José Luis Ábalos. El nuevo Ejecutivo, afirmó la vicepresidenta, "será de debate en lo interior", pero "leal honesto, sin hacer ruido" y "avanzando con cohesión externa".

"El presidente preside un Gobierno que es único, pero que tiene sensibilidades y han de ser respetadas", advirtió Díaz. Y eso implica que es necesario, a juicio de la vicepresidenta, "ensanchar el concepto y la cultura de la coalición", que "hay que mimar" porque es una experiencia nueva en España. Para ello, planteó Díaz, la remodelación acometida por Sánchez es "acertada".

