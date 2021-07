El TSJCV decideix hui sobre el toc de queda i el límit en reunions socials

Els governs regionals han tornat a anunciar noves restriccions davant l'increment de la incidència acumulada a Espanya i, en aquest context, la Comunitat Valenciana va decidir divendres passat tornar a tancar l'oci nocturn, avançar mitja hora el tancament de l'hostaleria (fins a les 00.30 hores) i reduir l'aforament dels espectacles massius; així com demanar al Tribunal Superior de Justícia –que haurà de pronunciar-se hui sobre aquest tema– un toc de queda selectiu per municipis amb alta incidència –d'1.00 a 6.00 h– i la limitació de les reunions a deu persones en els espais exteriors i a sis en els interiors.

Les tres primeres mesures esmentades van entrar el vigor la mitjanit del divendres al dissabte, no obstant això, les que necessiten d'autorització del TSJCV segueixen a l'espera de conéixer la decisió de l'Alt Tribunal.

El cap del Consell, Ximo Puig, va anunciar el divendres la seua voluntat que totes aquestes restriccions es prolongaren, almenys, fins al 25 de juliol, davant l'”explosió de contagis” entre els joves, on la incidència s'ha triplicat en deu dies en la franja de 20 a 29 anys, i a la previsió que puguen augmentar els ingressos als hospitals després que s'haja duplicat entre els menors de 30 anys en un mes.

També per a reduir l'expansió del coronavirus entre els més joves, el Govern valencià va aprovar la setmana passada la modificació del règim sancionador de les mesures de prevenció de la Covid per a afegir com a infracció greu el consum d'alcohol en la via pública, el botellot, que es multarà amb sancions que van des de 601 a 30.000 euros.

Així, la norma prohibia ja aquest cap de setmana el consum col·lectiu de qualsevol mena de beguda en la via pública o altres espais oberts al públic, quan es constate per l'autoritat inspectora que s'impedeix o dificulta l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat.