Jennette McCurdy, de 'iCarly' revela que su madre propició su anorexia para que no le crecieran los senos

La actriz Jeanette McCurdy, de la serie juvenil iCarly habló en el podcast Mayim Bialik's Breakdow (que presenta la actriz de Blossom y The Big Bang Theory) sobre su lucha contra los trastornos alimentarios y reveló que su difunta madre la "introdujo" en la anorexia.

La actriz, que actualmente tiene 29 años, confesó que su madre, sugirió restringir la dieta de Jeanette a la edad de 11 años para ayudar a evitar que sus senos se desarrollaran y poder seguir consiguiendo papeles como actriz infantil.

La madre de la actriz falleció en 2013 a causa de un cáncer de mama y ahora McCurdy se ha atrevido a hablar de ella.

"Mi mamá fue la persona que me introdujo a la anorexia, en realidad", comenzó diciendo sobre este asunto. Fue la niña actriz la que le dijo a su madre que no quería que le creciera el pecho. "Bueno, hay una cosa que se llama restricción de calorías", le respondió su madre. "No dijo la palabra 'anorexia'. No escuché la palabra 'anorexia' hasta que se la oí a un médico hablando con mi mamá un año después, cuando había perdido X cantidad de peso y estaba muy delgada, y me sonó como un dinosaurio [...] Mi mamá negó que tuviera un trastorno, para poder soportarlo".

"En ese momento pensé: 'Mamá me está cuidando, mamá quiere que no tenga senos para que no tenga cáncer de mama, mamá quiere que luzca joven para poder tener más papeles y para poder mantener a la familia', así que pensé "hazlo y ya está'", explicó la actriz.

La misma semana en que su madre falleció Jennette McCurdy rompió todas las barreras. "Fue la primera vez que tuve relaciones sexuales, la primera vez que me hice vomitar -bulimia, que luego tuve durante unos años- y la primera vez que bebí alcohol".

No fue hasta que su cuñada se enfrentó a ella y le habló claro durante una comida de Acción de Gracias cuando decidió buscar ayuda. Todos en su familia conocían su secreto.

"Estaba aferrándome al hecho de que tal vez mi vergüenza era solo mía, pero saber que en realidad no estaba engañando a nadie... eso fue un fastidio", dijo la actriz.