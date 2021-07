La foto de Rocío Flores con la que deja claro a su madre, Rocío Carrasco, quién es su familia: "Mi héroe"

Después de saberse que Rocío Carrasco vuelve a la televisión de la mano de Sálvame, donde tendrá una sección propia, el foco de la noticia se sitúa ahora en su hija, Rocío Flores, lo que piensa ella del tema y el probable reencuentro entre ambas por los pasillos de Mediaset.

Ante lo primero, no se ha querido pronunciar públicamente. Al menos, no entrar en detalle. Sobre lo segundo, Ro Flores sí dijo algo: "Mira, yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Ya lo dejo zanjado para esta noche y para mañana. Lo he pasado tan mal que no quiero saber absolutamente nada", comentó la colaboradora de Telecinco.

La colaboradora de AR se ha mostrado bastante afectada ante los comentarios de su madre y con la voz rota comentó: "Yo no voy a volver a pasar por esto, bastante mal lo he pasado ya por este tema, bastante mal lo sigo pasando y yo no me quiero ver en la tesitura de cada vez que haya declaraciones yo tener que estar contestando. Yo siempre he respetado que cada uno haga lo que quiera con su vida y, por favor, ahora que se me respete a mí".

La nieta de la más grande, conteniéndose las lágrimas, pidió que se respete su decisión de mantenerse al margen y que quiera anteponer su salud mental a contestar a las polémicas que van saliendo.

Ro Flores, junto a su padre y su abuela. INSTAGRAM

Sin embargo, en las redes sociales sí que ha hecho una auténtica declaración de intenciones con una de sus últimas interacciones: una fotografía que deja claro (aún más) de qué parte está y quién es para ella su familia.

En ella, subida a los stories de su Instagram, aparece con su padre, Antonio David, y su abuela paterna. De ninguno de ellos habló precisamente bien su madre en la serie documental que realizó sobre su vida.

"Mi héroe", titula la foto la joven influencer, que etiqueta a su padre.