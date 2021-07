Carmen Borrego llama "manipuladora" a Olga Moreno: "Que hable de su hija y deje de vender a los hijos de los demás"

En la tarde del domingo, Viva la vida analizó el concurso que está haciendo Olga Moreno en Supervivientes. Una de sus colaboradoras, Carmen Borrego, criticó el comportamiento de la andaluza, esposa de Antonio David Flores, y le lanzó un duro mensaje.

Sobre las últimas trampas que ha hecho la superviviente en Honduras, dijo. "¿Siempre es la misma persona? Es una manipuladora". No me entra en la cabeza que una concursante tenga un bote de cacao y robe un bote de cacao", se refirió la hermana de Terelu Campos sobre los últimos episodios de robo por parte de la concursante.

Sin embargo, Borrego fue más allá y, al referirse al concurso en general de la pareja del ex guardia civil, ese preguntó si "es normal que se haya pasado un concurso hablando de hijos que no son suyos". Y no solo eso. "Que hable de su hija y deje de vender a los hijos de los demás", dijo contundente.

"El pensamiento que hay que tener para decir no quiero que esta persona tenga más que yo, demuestra bastante cómo es", remató, por su parte, Alejandra Rubio, también presente en plató.