Más de un millar de personas reclaman justicia para Samuel y rechazan "todo tipo de violencia LGBTIfóbica"

Más de un millar de personas han secundado este domingo en A Coruña la manifestación convocada por diversas asociaciones LGBTIQ+ en repulsa de la violencia LGTBIfóbica, y que ha servido también para pedir justicia para Samuel, el joven de 24 años que murió tras recibir una paliza en la madrugada del pasado sábado.

La manifestación se ha organizado como protesta contra los delitos de odio contra el colectivo LGTBI y en Galicia tendrá el lema 'Ante el odio y la violencia, no muestres indiferencia'. Según había afirmado la organización, "está invitado todo aquel que quiera participar en protesta y negación de cualquier actitud violenta, poniendo foco especial en la vivida por el colectivo".

"Esta manifestación se organiza para reclamar, simplemente, justicia. Justicia por todas las agresiones que sufre el colectivo LGBT, y respecto al feminismo y personas racializadas, entre otras", ha explicado una de las organizadoras de la protesta, Andie Sánchez, de Avante LGBT.

La protesta comenzó a las 19,:30 horas en la Plaza de la Palloza y recorrió las calles de la ciudad herculina hasta finalizar en la emblemática Plaza de María Pita. Allí, tal y como había señalado la organización, se reservó un lugar delante del Ayuntamiento para las personas que, por motivos de diversidad funcional, lo necesitasen.

Con lemas como 'No son muertes, son asasinades', 'Samuel, hermano, no estás solo' o 'yo también soy un marica de mierda', la multitud ha avanzado por la Avenida de la Marina —donde han recibido el apoyo de vehículos y autobuses que han hecho sonar el claxon a su paso— ondeando banderas representativas del colectivo, distintivos negros en señal de luto por la muerte de Samuel y diferentes pancartas en las que podía leerse 'el racismo se pelea, no se blanquea' o 'Samu, hermano, nosotros no olvidamos'.

"Para acabar con esto lo que hace falta es educación y salir a las calles para que esto llegue a los altos estándares, a la política, y así a todos", ha señalado Andie Sánchez, que ha recalcado que la muerte de Samuel ha sido el "detonante" de todo un movimiento que reclama igualdad para el colectivo LGBTI.

Respecto a la muerte del joven coruñés, la secretaria de LES Coruña —otra de las entidades organizadoras—, Begoña Lourido, ha querido transmitir su apoyo a los amigos y familia de Samuel: "Lo que pasó nos duele cada día, es inconcebible, injustificable e intolerable. El colectivo LGBTI solo reclama respeto, no nos metemos con nadie".

Varios de los organizadores, entre ellos Lourido y Alexandre Garrido, de Avante Libertad, han solicitado una regulación "no homofóbica", que "respete" al colectivo LGBTI. "No vamos a permitir que se den pasos atrás en la consecución de derechos para el colectivo", ha asegurado Garrido, que ha criticado a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a la que ha acusado de ejercer una "LGBTIfobia constante desde que entró en el Ayuntamiento".

En el transcurso de la protesta, la única incidencia se ha dado cuando un exaltado ha irrumpido en medio de la multitud con proclamas en contra de los manifestantes, que seguidamente le han contestado tajantemente y a coro: "Fuera fascistas de nuestros barrios". Finalmente, la Policía ha retirado a este hombre del lugar.

Protestas por toda España

La de este domingo se engloba en toda una serie de concentraciones que se habían convocado para este fin de semana por toda la geografía española y es, además, la segunda que se realiza esta semana, tras las multitudinarias concentraciones del pasado lunes —que también se repitieron por todo el Estado—. Ese mismo día, en A Coruña, miles de personas abarrotaron la Plaza de María Pita al grito de 'Justicia para Samuel'.

La concentración llega tras el paso a disposición judicial el pasado viernes de los seis detenidos por su vinculación con el crimen de Samuel. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de A Coruña decretó el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de los tres hombres arrestados —por existir riesgo de fuga y de eliminación de pruebas—. Sobre ellos pesará un delito de homicidio o asesinato, algo todavía por determinar por parte de la audiencia.

La mujer arrestada, por su parte, fue puesta en libertad con la condición de comparecer en el juzgado, mientras que los dos menores investigados, tras pasar a disposición judicial en la tarde de ese mismo viernes, fueron enviados a un centro de menores.

Fuentes policiales y de la delegación del Gobierno insisten en que "todas las líneas de investigación siguen abiertas" —todavía no se ha dilucidado si existe una motivación de odio u homófoba en el crimen— y en que las pesquisas "siguen su curso".