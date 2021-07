Andrés de la Orden cierra este lunes la X Temporada de los Lunes Literarios con 'Pentagramas'

Andrés de la Orden (pseudónimo de Andrés Carrillo) es de Cabo de Palos, de una de las familias secularmente oriundas de esa bella población cartagenera, aunque nació en Sevilla en 1967 por accidente funcionarial. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales.

Ha vivido en Cartagena, en Newquay (Cornwall, Inglaterra), en Schenectady (Estado de Nueva York, USA, donde cursó estudios), y ya de vuelta en España y por motivos laborales en Madrid, en Benidorm, en San Javier, en Ibiza (los mejores años de su vida), en Cartagena de nuevo y por fin en Murcia, donde ha parado por el momento.

Ha editado (a nivel particular) dos libros, 'Horror and Hope' (2006) y 'Ex', aunque también tiene otro dos poemarios que vieron la luz 'Metal Negro' y 'Noctem'. 'Pentagramas' es su último libro, publicado por Raspabook en 2021.

Asimismo, ha publicado en varias revistas literarias y recitado en varios eventos, individual y colectivamente, en Murcia y otras ciudades de su Región, y como buen alquimista se encuentra tras el verdadero Metal (Heavy Metal, esto es) y bucea los mares en su permanente búsqueda.