El plazo de presentación de cortometrajes para el Festival Mequinenza estará abierto hasta el 31 de julio

El Festival se centra en producciones relacionadas con el agua, por su estrecha relación con la localidad, siendo un elemento que refuerza su gran potencial como destino de turismo fluvial, dada la confluencia de los ríos Cinca, Segre y Ebro; el Aiguabarreig, y las dos grandes masas de agua que bañan el término municipal: los embalses de Mequinenza y Riba-roja, donde se practican deportes como la pesca y el remo.

Como anteriores ediciones, se destinará la cantidad de mil euros a premios repartidos en cinco categorías: mejor ficción, mejor documental, mejor cortometraje de animación, mejor cortometraje aragonés y premio del público 'Antonio Blas'.

Las bases pueden consultarse en las páginas web del Ayuntamiento de Mequinenza, del MIFF y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). En la edición 2020 se recibieron 3.385 cortometrajes de 120 países a concurso, cifra récord hasta la fecha.

EL PALMARÉS DEL MIFF

La primera edición del festival localizado en la provincia de Zaragoza, celebrada en 2016, otorgó el reconocimiento de mejor ficción a la producción estadounidense 'Taking the splunge', a mejor documental, la francesa 'Waiting for the (t)rain'. El premio del público se lo llevó la serbia 'Baits and hooks'.

En 2017, 'Road through war, de Canadá se alzó como mejor ficción, el premio al mejor documental correspondió a 'The children will come, de Macedonia. Y el premio del público 'Antonio Blas' recayó sobre la española 'The blinking island'.

'El color de la sed', de la española Gala Gracia, se hizo con el premio a la mejor ficción en la tercera edición, en 2018. El mejor documental fue 'One breath, a life without gravity', de Reino Unido. Mientras que, el público reconoció el trabajo de la inglesa, Jennifer Sheridan, 'Set adrift'.

La francesa 'La parcelle' fue la reconocida como la mejor ficción de 2019, 'Julie', de producción alemana, se coronó como mejor documental, y, en la categoría de mejor cortometraje aragonés, 'La comulgante', de Nacho Lasierra, fue vencedor. Por su parte, el premio MiniMIFF de animación fur para 'Little cosmic shore', de Rusia. Y, el 'Antonio Blas' del público fue para 'Caligrafía'.

La última edición, en medio de la pandemia, otorgó el premio en la categoría de mejor ficción a la noruega 'Fyrvaktaren'. El mejor documental, 'Artiko', de España. La categoría del cortometraje aragonés fue para 'Souvenir'. Por su parte, en el mejor cortometraje de animación se eligió a la checa 'The kite'. El español Santiago Ráfales fue seleccionado por el público con 'Hivern'.