Experta UNIR asegura que "a día de hoy" todas las vacunas "son eficaces" ante las variantes que surgen del Covid-19

Ana Treviño, coordinadora del Master de Enfermedades Infecciosas de la UNIR, ha realizado estas declaraciones a Europa Press ante las "dudas" que pueden surgir en cuanto a la efectividad de las vacunas según las variantes del virus (como Épsilon, delta, británica...). "Hoy por hoy -ha insistido- no hay ninguna duda, todas las vacunas son efectivas pero aún así y hasta que no haya una inmunidad mayor deberemos seguir siendo prudentes en nuestras vidas".

Con respecto a la variante Épsilon, que apareció en marzo de este año en California, la profesora considera que "aunque sí que es más contagiosa", ésta "no es más grave".

Todo ello porque, como ha indicado, "el coronavirus puede ser el virus más estudiado de la historia, por tanto, es normal que aparezcan datos nuevos y variantes y vayamos conociendo más cosas de él pero esto no quiere decir que aunque aparezcan nuevas cepas las vacunas no son efectivas porque se ha demostrado que no es así".

"Son estudios que se deben realizar pero que luego hay que aplicarlos a la vida real, que es lo que cuenta, y esa realidad es que la variante Épsilon lleva tiempo circulando pero no se está viendo un aumento en el riesgo de hospitalización, que es lo verdaderamente importante", ha afirmado.

Aunque como ha destacado "sí que son más transmisibles y, por tanto, más prevalentes, pero lo cierto es que no hay incidencias mayores".

Además, ha indicado, por parte de la OMS "absolutamente todas las variantes son de interés y hay que estudiarlas en los laboratorios para ver cómo encajan y cómo se comportan" a partir de ahí "lo que hay que transmitir es que la vacuna funciona y que debe seguir existiendo la prudencia porque hemos pagado un precio muy alto con esta pandemia y todavía no podemos relajarnos".

PRUDENCIA Y VACUNA

Para la también doctora en Microbiología Clínica "lo importante" es recordar a la ciudadanía que "la pandemia no ha acabado" y, por tanto, "el mejor remedio y la forma de pararla es vacunándonos. Esto es lo más demostrado, si quieres que el virus deje de circular, esa es la única herramienta con la que contamos".

En la vida real, ha insistido, "hemos visto que en cuanto hemos podido vacunar a las personas más mayores, la hospitalización ha caído en picado. Ahora, ¿qué es lo que pasa?. Que es la gente joven quien más se contagia y transmite más el virus. Pero, por suerte, la gran mayoría de este grupo de edad no enferman de forma grave (aunque algunos sí) y es ahí donde tenemos que poner el foco de la vacunación porque hay gente mayor que por decisión propia no se ha vacunado y es población de riesgo o que todavía no ha podido recibir la pauta completa de sus dosis".

En este punto, ha reflexionado, "lo hemos visto con el brote de Mallorca, por ejemplo, los jóvenes no están vacunados, prescinden de las mascarillas, no guardan las distancias y se producen los contagios. Es fundamental evitar eventos multitudinarios si no se cumplen con las medidas de seguridad".

Para la experta de UNIR es también "importante" entender que este virus "como todos los virus" muta. "Estas variantes son normales porque el virus quiere sobrevivir y es normal estudiar todas las variantes porque es lo que hay que hacer pero a día de hoy tenemos que centrarnos en lo que es, tenemos el arma que tenemos para recuperar la normalidad", ha insistido.

Por todo ello "lo importante ahora es ser prudentes". "La vacuna sirve pero no podemos relajarnos porque ésta, con sus pautas completas, te evita tener una enfermedad grave pero no debemos olvidar que tú puedes infectarte y puedes transmitirlo a la gente mayor que no se ha vacunado, por ejemplo".

USO DE MASCARILLAS EN EXTERIORES

Finalmente y con respecto al uso de mascarilla en exteriores, la experta de UNIR cree que, como en todo, "debe reinar el sentido común".

"Si vas a un concierto con muchas personas y que estén sin vacunar, lo lógico es que te pongas la mascarilla pero si, por ejemplo, estás al aire libre, separados y con tu núcleo familiar conviviente vacunado, es más difícil el contagio... aún así, insisto, lo importante es recurrir siempre al sentido común".