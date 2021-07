Julia Janeiro, rota de dolor al sufrir una gran pérdida: "Descansa en el paraíso"

Julia Janeiro se ha mostrado muy triste en sus redes sociales por la pérdida de su fiel compañera Zoe, su gatita. "Descansa en el paraíso", escribió para despedirse de ella.

Zoe dio positivo en panleucopenia, una enfermedad provocada por un virus muy contagioso. "Zoe llevaba unos días ingresada otra vez, no comía y tenía vómitos y diarrea", relataba.

La gata no ha podido soportarlo y terminó falleciendo. "Anoche tuvo un vómito muy fuerte, no pudo expulsarlo todo y se le fue a los pulmones. No podía respirar bien y cuando llegué a verla ya había fallecido", confesó.

Sus seguidores se han mostrado muy cercanos con la influencer, dándole el pésame y dándole todo su ánimo y cariño.

Sin embargo, su mal momento no termina ahí: su otro gato, Rey, también podría estar contagiado. Este lunes, se someterá a una prueba que determinará los cuidados que tendrá que tener con él.

"Está mejor, aunque tiene diarrea, come, bebe y juega", explicó. "Es un bebé y no tiene suficientes defensas. Lo más seguro es que también esté contagiado. El lunes le hacen la prueba".