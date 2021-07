Así es la nueva y espectacular piscina más profunda del mundo: está en Dubai y mide 60 metros

La nueva y espectacular piscina más profunda del mundo se ha abierto en Dubai (Emiratos Árabes), con una profundidad de 60 metros y un volumen de agua equivalente a seis piscinas olímpicas.

La instalación, llamada Deep Dive Dubai, abrió sus puertas a los clientes a fines de junio e incluye una enorme ciudad submarina, con casas abandonadas y una sala de juegos.

La atracción más nueva de Dubai es al menos cuatro veces más grande que cualquier otra piscina en el mundo y reemplazó al Deepspot de Polonia, que mide 45 metros de profundidad, en el Libro Guinness de los récords el pasado 27 de junio.

Está alojado en una estructura en forma de ostra y rodeado de manantiales de agua. El interior de la piscina tiene una temperatura del agua de 30 grados y se recomienda a los huéspedes que usen un traje de neopreno fino o bañador.

El complejo también funciona como un estudio de cine subacuático con iluminación y sistemas de sonido de última generación, y una sala de edición cercana. El sitio cuenta con 56 cámaras repartidas por la ciudad submarina y una cámara hiperbárica avanzada para emergencias, que se espera que se lance a finales de año.

Y aquellos que no les apetezca un chapuzón en el agua pueden mirar desde un restaurante de 80 plazas equipado con grandes ventanales y pantallas de televisión. Los visitantes, que disfrutan de una temperatura regular de entre 32 ° C y 34 ° C, pueden utilizar las instalaciones para el buceo libre y el submarinismo, con cuevas submarinas para principiantes en el buceo en cuevas.

También hay un túnel submarino suspendido único que es completamente transparente, por lo que los no nadadores pueden experimentar a sensación de estar en la piscina sin mojarse.