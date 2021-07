Florentino Fernández señala a 'Sálvame' tras la ola de críticas: "Mi honor a la mierda"

Querido EDITOR GENTUZA de @elmundoes No le conozco ni lo deseo!!! No se dió usted cuenta que el titular no avanza nada el contenido de la entrevista?

Aquí las últimas 5 líneas!!! Menos mal que no hace usted tráilers de cine que si noooool… vaya negocio!!!! pic.twitter.com/twWwBhmikJ