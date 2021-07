Almeida, sobre Sánchez: "Cuando uno fulmina a su equipo más cercano, el que falla es él"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, manifestó este sábado que "cuando uno fulmina a su equipo más cercano, el que falla como presidente es Pedro Sánchez".

Así lo indicó durante una intervención tras conocerse la remodelación acometida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su Ejecutivo. Dijo que "se ha hecho una moción a sí mismo cuando ha sacado a los ministros más relevantes y cercanos a él", por lo que "ningún español entiende que no convoque elecciones inmediatamente".

Almeida señaló que "si el Gobierno no funcionaba no era porque Carmen Calvo no lo coordinara, sino porque el presidente era Pedro Sánchez; si José Luis Ábalos no sabía dirigir la relación entre el partido y el Gobierno era porque el secretario general es Pedro Sánchez, o si fue a Barajas a recibir a Delcy Rodríguez fue porque Sánchez se lo mandó".

Al mismo tiempo, añadió, "si Juan Carlos Campo tramitó los indultos es porque el presidente del Gobierno decidió indultar a los golpistas catalanes; si la estrategia política diseñada por Iván Redondo no funcionaba es porque Pedro Sánchez era el presidente del Gobierno; y si Joe Biden ignoró a Sánchez como le ignoró no es culpa de Arancha González Laya, sino de Pedro Sánchez".

Quien falla no es José Luis Ábalos, ni Carmen Calvo, ni Iván Redondo, ni Juan Carlos Campo. El fallo es Sánchez. pic.twitter.com/yloQYLpVWK — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 10, 2021

El portavoz nacional del PP comentó que antes de conformar un nuevo Gobierno "lo que debería hacer es preguntar a los españoles si quieren que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno". En este sentido, denunció que, "en estos momentos de crisis económica y social, de desesperanza, en los que hay millones de personas en paro y cientos de miles en los ERTE, hubiera sido un detalle que hubiera reducido el coste del Gobierno, que es el más caro e ineficaz".

Ministros achicharrados

Almeida indicó que, si Sánchez "tiene la valentía de humillar a Garzón en público, debería tener la misma valentía de cesarle como ministro" y remarcó que "si cesa a Pedro Duque, este se estará preguntando por qué continúan Castells, Garzón o Irene Montero". A este respecto, aseguró que el presidente "no se ha atrevido a tocar" a los ministros de Unidas Podemos, "no les ha tocado absolutamente nada, lo que indica que lo que ha hecho es una moción de censura contra sí mismo".

Por tanto, incidió en que "cuando falla el equipo y fallan los que están más cercanos a uno, no son a los más cercanos a los que hay que cesar, sino que tiene que ser él el cesado por sí mismo y convocar elecciones inmediatamente". "No es que no le haya funcionado el equipo, es él el que no funciona como presidente del Gobierno", aseveró.

El portavoz nacional del Partido Popular opinó que "ha llegado el momento de que sean los españoles los que tomen las riendas de su futuro y los que decidan si Sánchez puede seguir siendo el presidente", pero consideró que "se debe ver mal y debe saber cuál es la situación que tiene en estos momentos". En este punto, denunció que "lo que no se puede hacer es un giro de 180 grados y pretender que ese giro lo haga el mismo que nos ha llevado hasta la situación en la que nos encontramos en este momento".

El alcalde de la capital dijo que los españoles saben que a Sánchez "solo le mueve su interés y su permanencia" y que "si para eso es necesario señalar a todos aquellos que se han achicharrado por él, lo hará". "Esto debe ser un aviso para los nuevos ministros, que ya saben que hagan lo que hagan y cuando se achicharren de lealtad a Sánchez, cuando los tenga que dejar caer, lo hará sin ningún tipo de problema ni misericordia", auguró.

Por último, insistió en que los españoles "merecen ser escuchados en el momento más decisivo de nuestra historia reciente", pero lamentó que "Sánchez sabe que, si los españoles son escuchados, él ipso facto tendrá que abandonar el Palacio de la Moncloa". Por tanto, "quiere que todo cambie para que nada cambie", concluyó Almeida.