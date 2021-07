El PSOE critica que el Campamento Benítez sea "un páramo" y que no cuente con aseos ni agua para los usuarios

Pérez ha calificado este proyecto de parque como "uno de los grandes fiascos del Partido Popular en Málaga, que gastó más de un millón de euros para inaugurar con prisas en 2017 lo que hoy es un monte, más bien un páramo, donde sus usuarios no tienen agua ni un lugar donde hacer sus necesidades".

El socialista ha recriminado al alcalde, Francisco de la Torre, "que gastara tanto dinero para retratarse con sus compañeros de partido. Después del show, el Campamento Benítez sufre ya la misma suerte que el río Guadalmedina, el abandono total".

"Hoy, cuatro años después, el Benítez -ha incidido- no es la zona de esparcimiento que se prometió a los vecinos del distrito de Churriana y del resto de la ciudad de Málaga, con un mobiliario ridículo puesto que sólo hay cuatro mesas de madera, la iluminación es insuficiente, no hay aseos y los matojos crecen a placer por la dejadez municipal".

El portavoz socialista ha lamentado "que se gastaran 240.000 euros en crear una laguna artificial que hubo que enterrar poco después porque Aviación Civil advirtió que las aves que acudirían a ella podrían poner en peligro a los aviones que la sobrevuelan".

Por su parte, el edil socialista Salvador Trujillo ha lamentado que los vecinos "llevan ya cuatro años esperando el adecentamiento del Campamento Benítez, porque es indigno que los malagueños tengan que buscar un seto para hacer sus necesidades. Esto no es propio de una ciudad como Málaga".

En este sentido, ha pedido a la Gerencia Municipal de Urbanismo que acate "todos los informes al respecto para la instalación de luminarias, fuentes de agua potable, servicios públicos, arreglo de arquetas rotas y vigilancia durante el horario de apertura para el disfrute de los vecinos y vecinas".

Trujillo ha indicado que "los churrianeros acuden al Campamento Benítez porque es la zona de esparcimiento natural más cercana a sus casas tras el cierre del Olivar de San Isidro". Por ello, ha animado al equipo de gobierno a "ponerse las pilas".

"Para lo que les conviene sí que se dan prisa. No se trata de hacer obras ambiciosas, sino tan sólo de instalar fuentes de agua y aseos" para los usuarios de este parque, "que debería ser una de las joyas de la corona en instalaciones naturales de nuestra ciudad", pero que "no lo es por falta de voluntad política y porque el despilfarro del dinero público no les duele a los concejales del PP", ha finalizado Trujillo.