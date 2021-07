Jesse Davis y The Charlie Parker Legacy Band rinden tribudo a 'Bird' por su centenario en el Festival de Jazz

Con esta experimentada formación, destaca la presencia del saxofonista Jesse Davis, "uno de los grandes jazzman de la actualidad, muy influenciado por Parker y poseedor de una técnica impecable y un sonido particular y muy amplio", ha explicado el consistorio en un comunicado.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha afirmado que este concierto "representa junto con la actuación de Cecile McLorin, una nueva cita con el mejor jazz internacional, despertando gran expectación y agotando de nuevo las entradas disponibles".

The Charlie Parker Legacy Band es una banda que quiere mantener viva la música de Charlie Parker a través del trabajo de excelentes músicos. Para el concierto de mañana reunirá además de Davis, a otros saxofonistas como Francesco Cafiso y Dmitry Baevsky, a Andrea Pozza al piano, Pierre Boussaguet al contrabajo y Mario Gonzi a la batería.

La importancia del legendario saxofonista en la evolución de la música de Jazz a partir de 1945 es indiscutible, y sus aportaciones como improvisador y sus nuevos conceptos armónicos, han influido en varias generaciones de músicos, y se extienden hasta nuestros días. Como compositor creó temas como 'Ave Privave', 'Billie's Bounce', 'Ko-ko', 'Now is the Time' o 'Parker's Mood' que se han convertido "standards" del repertorio jazzístico.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacado que "siempre procuramos recordar a los grandes músicos y compositores en sus aniversarios, y Parker es el creador del Bebop, del estilo que inicia la improvisación sobre una melodía, introduciendo el jazz en la modernidad".

Jesse Davis es uno de los "jóvenes leones" del Jazz de Nueva Orleans y continuador de la tradición iniciada por los Marsalis y otros músicos de esa ciudad. No en vano, estudió con el mítico Ellis Marsalis en el 'New Orleans Center for Creative Arts'.

The Charlie Parker Legacy Band se creó a finales de los años noventa, y combinó, en sus diferentes versiones, los talentos de Jesse Davis, Vincent Herring, Wes Anderson, Jon Faddis, Terell Stafford, Grant Stewart, Dado Moroni, Darryl Hall, Leon Parker, Ronnie *Mathews, Ray Drummond, Reggie Johnson, Jimmy Cobb y Alvin Queen. Han sido autorizados por los herederos de Phil Woods para usar los arreglos que el maestro escribió para tres saxofones: la conexión con Phil Woods completa el círculo entre los músicos y el genio de Charlie Parker.