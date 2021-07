Forcadell reivindica el actual Govern como el primero feminista y pide "feminizar el país"

En declaraciones a los medios en la Assemblea Nacional de Dones d'ERC en Tàrrega (Lleida) este sábado, ha indicado que para el partido, el objetivo del independentismo pasa por alcanzar una "república justa, solidaria y feminista".

Y sobre la remodelación del Gobierno que prepara el presidente Pedro Sánchez para este mismo sábado, ha opinado que no sabe si contribuirá a mejorar las relaciones con Catalunya: "Podemos siempre ha defendido que éramos presos políticos, defendiendo el derecho de autodeterminación, y no sabemos si se reforzará esta parte o no".

MONTSE BASSA

Por su parte, la exconsellera Dolors Bassa ha afirmado que la transformación social pasa por el feminismo, y ha afirmado que "avanzando hacia una república catalana es cuando las políticas sociales se podrán desarrollar más".

En cuanto a la remodelación del Gobierno, ha considerado que tiene por objetivo "mejorar la gobernabilidad de España" y ha reclamado avanzar la mesa de diálogo entre Ejecutivo central y Generalitat.

RAQUEL SANS Y ALBA PIJUAN

La vicesecretaria general de mujeres de ERC, Raquel Sans, ha explicado que en este acto se han reunido un total de 500 mujeres de forma presencial y telemática, y que todas están "comprometidas con la transformación feminista del país".

Y la alcaldesa de Tàrrega (Lleida), Alba Pijuan, se ha mostrado feliz de recibir a "todas las mujeres más importantes del partido", destacando la presencia de Forcadell y Bassa, que recientemente recibieron el indulto.