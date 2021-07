Kiko Matamoros se planteó abandonar 'Sálvame' por la tensión a raíz de la 'docuserie' de Rocío Carrasco

Este viernes, Telecinco emitió el Deluxe en su prime time. Al principio de una gala presentada por María Patiño, se vivió un encontronazo entre la madre de Melyssa Pinto, Nela de Almeida, y Sandra Pica, la exnovia de Tom Brusse.

El programa ofreció a continuación un multipoli en el que los colaboradores de Sálvame diario, Belén Esteban, Miguel Frigenti, Marta López, Lydia Lozano y Kiko Matamoros se enfrentaron a las declaraciones que habían hecho con anterioridad sobre Rocío, contar la verdad para seguir viva.

También hablaron los comunicadores de cómo había influido en la relación entre ellos la emisión de la docuserie, y quedó claro que había abierto auténticos cismas entre algunas personas de los dos bandos, llegando a dejar en el aire amistades de muchos años atrás.

Sobre esto versaba la primera pregunta que le hizo María Patiño a Kiko Matamoros en el formato: "¿Alguna vez has pensado en dejar Sálvame definitivamente por la tensión creada con el documental?" El aludido tuvo sus reservas a la hora de responder y, de hecho, lo hizo de manera distinta a cuando preparaba el polígrafo junto a Conchita, según dijo ella.

"Voy a decir que sí, pero matizo que friamente no me lo llegué a plantear nunca, aunque sí que se me pasó por la cabeza en alguna ocasión", comenzó. Conchita dijo que decía la verdad, a diferencia de por la tarde, que había respondido "no".

"La cúpula del programa me dijo que podría hablar con libertad"

Matamoros se explayó un poco más, y dijo que le habían molestado las posiciones tan radicales que a su juicio se habían tomado en el programa, y que había llegado a ver comportamientos autoritarios. "No me dejaban expresar opiniones cuando, antes de que se emitiera el documental, la cúpula del programa me dijo que podría hablar con libertad", recordó.

Además, recogió un episodio que le impactó mucho con Carlota Corredera, y fue cuando él igualó las posiciones de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en lo que a su situación penal se refiere, pues a ambos les faltaba por pagar parte de la pensión de sus hijos en común; unas palabras ante las que la presentadora le pidió, ipso facto, unas pruebas de las que él carecía.

"Sentí impotencia, yo no soy ella ni sus abogados, luego en las redes te insultan, te dicen 'mentiroso' y dicen que quieres perjudicar a Rocío Carrasco... esto me llevó a preguntarme hasta qué punto me compensaba", explicó.