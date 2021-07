L'oci nocturn acusa Puig de "demagògia" i li retrau que anuncie noves ajudes al sector que "no existeixen"

La Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) ha acusat el president de la Generalitat, Ximo Puig, de fer "demagògia" sobre el suport econòmic al sector i li ha retret que anuncie unes noves ajudes que "no existeixen". Per això, ha instat el cap del Consell al fet que "rectifique", al mateix temps que ha alertat que la "improvisació" del tancament dels locals "provocarà un devessall de suspensions i cancel·lacions de reserves".

La CEOH ha considerat "un insult" que el cap del Consell comunique que tanca l'oci nocturn i que a continuació "diga que a canvi i com a compensació s'estendran les ajudes directes, en concret amb 4,8 milions més que s'han aprovat al Ple del Consell" d'aquest divendres.

El col·lectiu, en un comunicat, ha assenyalat que aquestes noves ajudes són "una ampliació de pressupost per a poder pagar a totes les pimes del sector que van sol·licitar les ajudes aprovades en el mes de febrer i que prop de 400 empreses no han pogut cobrar encara" i ha insistit que els huit milions d'euros aprovats inicialment "eren insuficients per a cobrir les més de 1.100 sol·licituds i expedients que es van resoldre".

La CEOH ha assegurat que les empreses del sector estan "en xoc" en veure de nou reduïda la seua activitat, així com "defraudades i desesperades" en veure com el cap del Consell "els dona l'esquena fent demagògia sobre el suport econòmic al sector".

Així mateix, han retret a Puig la seua "falta de sensibilitat després de quasi 17 mesos de patiment amb continus tancaments i suspensions" i han reclamat que la seua rectificació "vaja acompanyada d'una aprovació de verdaders recursos econòmics que permeten ampliar o, com a mínim, duplicar la irrisòria ajuda que se'ls ha concedit, que no cobreix ni el 6% de les pèrdues que acumulen".

De la mateixa forma, la CEOH ha lamentat que els detalls del decret que ha de regular l'activitat "es coneguen a menys de 10 hores de l'entrada en vigor la prohibició dels locals d'oci", aquest dissabte a partir de les 00.00 hores. Així, ha avisat que aquesta situació "ha provocat ja una escalada d'anul·lacions de reserves o de suspensions de concerts per veure's en un limb legal fins a conéixer i llegir la lletra xicoteta dels detalls del decret".

Finalment, des de la Coordinadora han censurat aquest "nou desastre" provocat per "la improvisació i la falta de rigor en les actuacions del Consell i que suposa costos econòmics afegits a la ruïna provocada per les noves mesures".