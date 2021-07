La Generalitat llança una campanya per a recordar la ventilació i l'ús de mascaretes en tots els espais

La Generalitat ha llançat una campanya de conscienciació ciutadana per a frenar els contagis i evitar que el virus s'estenga a persones que encara no han completat la seua vacunació i a altres col·lectius més vulnerables com els immunodeprimits i trasplantats.

L'ús de la mascareta, el manteniment de la distància interpersonal i la ventilació apropiada en llocs tancats són els tres elements fonamentals que recomana per a evitar la transmissió de contagis i reduir els ingressos hospitalaris.

Es tracta d'una campanya gràfica, a través de cartells informatius amb missatges com 'Si ens relaixem, perdem' i el lema '#AmbPrudència', que aconsella continuar utilitzant la mascareta no només en espais interiors i establiments públics, sinó també a l'aire lliure, especialment quan no es manté la distància mínima interpersonal d'1,5 metres.

La ventilació dels espais interiors també és clau a l'hora de contindre l'expansió del virus. En ambients poc ventilats els aerosols d'un infectat es distribueixen per tot l'espai amb el risc que altres persones es contagien per inhalació. Per eixe motiu és necessari ventilar de forma continuada, renovant l'aire interior amb exterior.

Paral·lelament, la Generalitat ha col·laborat amb CSIC-IDAEA i Mesura en l'elaboració d'una guia de ventilació en interiors dirigida a comerços, hotels, cinemes, teatres, museus i altres llocs d'ús públic. Ofereix totes les pautes per a mantindre una correcta ventilació i es pot descarregar en infocoronavirus.gva.es.

Aquest web també explica en el seu apartat de descarregables amb una sèrie de cartells informatius amb consells i recomanacions enfront de la COVID-19. Estan concebuts per a penjar a l'entrada de comerços, hotels, cinemes, teatres, museus i altres llocs d'ús públic per a recordar la necessitat de mantindre mesures preventives, disponibles en set idiomes: castellà, valencià, anglés, francés, alemany, italià i rus.