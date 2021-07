Cvirus.- La Comunitat frega els 2.000 casos, registra un mort i la pressió hospitalària segueix en augment

D'altra banda, un total de 2.799.014 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i ja compten amb la pauta completa d'immunització -dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen- 2.220.247 persones, 263.607 a Castelló, 797.681 a Alacant i 1.158.959 a València.

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 415.256 persones, 222 a Castelló (42.764 en total); 380 a Alacant (151.788 en total); i 1.378 a València (220.702 en total) i el total de casos no assignats es manté en dos.

D'altra banda, s'ha registrat una defunció en els últims set dies, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.463: 808 a la província de Castelló, 2.849 a la d'Alacant i 3.806 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment 31 persones més ingressades en planta i dos en les UCI: 14 en la província de Castelló, cap d'ells en UCI; 35 en la província d'Alacant, 3 d'ells a l'UCI; i 242 a la província de València, 28 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització no s'ha pogut actualitzar la xifra d'altes a causa d'un problema informàtic. D'aquesta forma, es manté el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana en 404.044 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.180 a Castelló, 150.337 a Alacant i 211.470 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

Dels brots registrats, cinc té 10 o més casos associats, tres d'ells d'origen social a Xàbia amb 11 casos, Torreblanca amb 19 casos i Castelló de la Plana amb 13 casos i dos d'origen laboral a Xest amb 11 casos i Altea amb 12 casos.