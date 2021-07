La actriz Toni Acosta ha recibido una oleada de aplausos en las redes sociales tras manifestar su opinión sobre las últimas declaraciones de Florentino Fernández, quien este jueves fue muy criticado por decir que la poca popularidad de las mujeres cómicas se debe, simplemente, a su falta de talento.

"El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos. Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así", expresó el humorista en una entrevista con El mundo. Unas palabras por las que ya se ha disculpado, aunque los comentarios sobre estas no han cesado.

Un ejemplo de ello es la reacción de Toni Acosta a la posición del cómico. "Como compañera te digo que lo que se dice en las entrevistas importa. Y que si yo fuera tú hablaría con el periodista que te hizo ésta", apunta. Y añade: "Ahora no hay menos cómicas en España, de hecho hay más y mejores. Hay un boom de cómicas que llenan teatros y auditorios y arrasan allá donde van".

"Compararlas con niños cómicos o ancianos cómicos creo, de verdad, que es que el entrevistador no recogió bien tus declaraciones, porque como afirmación es un disparate", lamenta Acosta, que, afirmando que ha leído la entrevista completa, concluye en que "la idea buena es apoyarnos entre todos".

Tras las acusaciones, Fernández emitió un comunicado a través de sus redes sociles para pedir perdón: "He visto el revuelo que se ha montado y quiero que sepáis que por encima de todo quiero igualdad de oportunidades, para cómicos y para cómicas", comentó, admitiedo que las cómicas siempre han tenido problemas y prejuicios y la sociedad parece que las ha dejado como de lado".