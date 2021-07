Cvirus.- La Comunitat es troba en risc alt amb transmissió comunitària sostinguda i de difícil control

Així s'indica en l'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 6 de juliol de 2021, publicat aquest divendres el DOGV, i que motive les noves restriccions que s'aplicaran a la Comunitat Valenciana fins al pròxim 25 de juliol.

D'aquesta manera, encara que els indicadors de capacitat assistencial se situen en risc baix, s'ha registrat un canvi en la velocitat d'evolució, on en només dos setmanes s'han incrementat els casos en 466,35%.

Els indicadors d'avaluació del nivell de transmissió indiquen un nivell de circulació del virus alt amb creixement exponencial en tots ells en les dos últimes setmanes.

Així, a data 6 de juliol, la incidència acumulada a 14 dies ascendeix a 216.97 per 100.000 habitants i a 7 dies de 140.61 per 100.000 habitants enfront de 55,98 i 32,06 el 25 de juny.

Quant a la presència de les noves variants del SARS-CoV-2 a la Comunitat Valenciana, la variant Alfa manté la seua tendència decreixent mentre que la variant Delta es troba en expansió.i s'estima que la seua prevalença pot arribar a aconseguir el 50%.

A més, l'impacte de la pandèmia mostra un desplaçament als cohorts que encara no estan vacunats i molt especialment al grup comprès entre 15 i 29 anys que presenta una taxa de 741,1 casos per 100.000 habitants enfront de 172,3 a l'informe de 25 de juny.

Per açò, donades les característiques de la major part dels casos, persones joves amb poques complicacions, la pressió assistencial per l'atenció dels casos se centra especialment en Atenció Primària. Respecte als indicadors de capacitat hospitalària, en només 12 dies, s'ha passat de 106 pacients hospitalitzats a 300 el que suposa un increment del 183%.

ESDEVENIMENTS SUPERDISEMINADORS

D'aquesta manera, la majoria dels nous casos identificats estan ocorrent en població jove no vacunada associat a l'ocurrència d'esdeveniments superdiseminadors, especialment en ambients tancats, on grups nombrosos de persones passen temps perllongats en situacions amb elevada probabilitat de no cumpliment de les mesures de prevenció de la transmissió o a la celebració de reunions familiars o d'amics a l'esfera privada que suposen el 68,5% dels brots actius en l'àmbit social.

L'expansió de la pandèmia afecta a tota la Comunitat. En aquestsmoments ja no hi ha cap departament de salut en nivell de novanormalitat i només dos departaments es troben en risc baix. Preocupa especialment els 6 departaments que es troben en riscmolt alt o alerta 4 i els 7 que es troben en de risc alt o alerta.