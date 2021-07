Nagore Robles se confiesa sobre una de las etapas más duras de su vida: "Mi mejor amiga murió en mi cumpleaños"

Sobreviviré After Show, el espacio de MitelePLUS presentado por Nagore Robles tras la emisión en Telecinco de Supervivientes, muestra el lado más divertido de la exconcursante de Gran Hermano, pero también el más vulnerable.

Aprovechando las confesiones del resto de compañeros y colaboradores, Nagore decidió abrir su corazón en la última entrega y compartir la triste historia del fallecimiento de su mejor amiga, que padecía cáncer.

La vasca la definía como su "hermana, pareja, madre", una de las personas más importantes de su vida y a la que no dudó de acompañar en todo momento desde que le diagnosticaron la enfermedad.

Las dos jóvenes no se separaron en ningún momento. "Ella me decía ‘si supieras la luz que me das’ y yo la veía súper enfermita y decía: ’si supieras la vida que me estás dando’", relataba Robles.

"Es la relación más importante que he tenido en mi vida”, aseguraba. Por eso, cuando supo que ninguna de las operaciones ni tratamientos conseguiría salvar la vida de su amiga se fue de viaje con ella.

Tras pasar unos días despidiéndose, su pareja Sandra Barneda la sorprendió en casa con un regalo que asegura le "salvó la vida". Era su perro Nash, un nuevo compañero en el que Nagore pudiera volcar su amor.

Al principio era reticente, pues su estado de salud mental no era óptimo. Así lo cuenta: "Yo decía: ‘¿Cómo me voy a ocupar ahora de un perro?’ Pero son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto. A parte de mi terapeuta, Nash me salvó la vida”.

Nagore no puede evitar ponerse a llorar en el plató al recordar el día de la muerte de su amiga. Era su cumpleaños y ella tuvo que presentar Mujeres y hombres y viceversa. Sin duda el momento más duro de su vida.

Desde Sobreviviré After Show quisieron mandar un importante mensaje de salud mental y aconsejaron todos a compartir sus problemas y acudir a terapia para poder superar los acontecimientos traumáticos que no se pueden controlar.