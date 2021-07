Una amiga de los agresores de Samuel: "No fue un crimen homófobo, si fuera gordo le habrían dicho 'gordo de mierda'"

Un nuevo testimonio se une al tratamiento mediático de la muerte de Samuel. Este viernes, el programa Ya es mediodía ha entrevistado en exclusiva a una amiga de los detenidos por la paliza que acabó con la vida del joven auxiliar de enfermería.

La entrevistada ha pedido que su grupo de amigos pague por el asesinato de Samuel, sin embargo, ha defendido que el crimen no se produjo por motivos homófobos y que el alcohol jugó un papel importante.

"Yo no sé qué les pudo pasar, yo creo que iban bebidos y que en el momento iban ya calientes, porque el chaval y la chavala iban discutiendo y pensó que estaban grabando su discusión", ha empezado narrando a joven. La invitada ha justificado que no fue un crimen homófobo, ya que la violencia se ejerció sobre Samuel porque era chico y no contra Lina que era quién llevaba el teléfono móvil. "Si llega a ser otro chico, aunque no fuera gay, hubiera sido al chico igual y porque en su pandilla hay un gay", ha comentado Carla.

"O sea, no le tendrían que pegar a nadie por ser gay, llega a ser gordo y le dirían: 'Tú, gordo de mierda'. Porque es lo primero que ves en la persona", ha añadido. La presentadora Sonsoles Ónega se ha visto obligada a interrumpir el discurso de la joven y ha añadido enfadada: "Ni gordo ni nada. Pero, evidentemente, cuando alguien le llama maricón a alguien es evidente que hay una intención, ¿o tú no lo ves así?".

"No, yo no lo veo así y menos cuando en el grupo de estos chavales hay un gay y nunca le pasó nada", ha insistido Carla. "Eres muy joven y no podemos normalizar llamar a alguien maricón por la calle", ha replicado la periodista. "Claro, pero es que hoy en día está normalizado. Yo me enfado con alguien y te voy llamando lo que vea. Yo si te veo con gafas, pues, '¡Tú con las gafas te las voy a romper! Ósea, yo no creo que fuera por ser gay", ha respondido la amiga de los agresores.

La conductora del magacine matutino, escandalizada con las justificaciones de la entrevistada, ha aclarado que no va a juzgar lo que piensa esta chica, pero ha defendido que independientemente de la naturaleza de la víctima no hay que llegar a estos extremos de violencia. "No los defiendo, claramente tienen que pagar por lo que han hecho, porque mataron a una persona", ha aclarado Carla.

La presentadora ha vuelto a insistir en que más allá de la crueldad de la agresión "no puede estar normalizado llamar a alguien maricón". "Claro, pero como a la prensa rosa os da chichilla lo de maricón, estáis para cuatro programas", ha criticado Carla. Sonsoles ha salido en defensa de los medios y ha defendido que la prensa no ha engordado este caso, sino que esos tintes homófobos han existido y se ha contado.