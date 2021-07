El Polo Digital, elegido por Fundación Orange para su laboratorio de fabricación digital

Cada centro seleccionado obtendrá una dotación económica de 16.000 euros para transformar el espacio destinado al GarageLab, el equipamiento digital y materiales relacionados con la fabricación digital.

Este programa de Fundación Orange en colaboración con la ONG educativa Fundación Empieza Por Educar, está dirigido a jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad con dificultades de adaptación y aprovechamiento en el sistema educativo tradicional.

Tiene entre sus objetivos reducir la tasa de abandono escolar, aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, potenciar sus competencias digitales e impulsar la mejora de sus resultados académicos a través del entorno Fab Lab y el movimiento 'maker'.

Acercando la innovación más puntera a aquellos que más lo necesitan se promoverá desde el Polo de Contenidos Digitales de Málaga el 'movimiento maker' o 'cultura hacedora' que representa una extensión basada en la tecnología del DIY (Do it Yourself o hazlo-tú-mismo) y se fomentarán nuevos modelos de aprendizaje para hacer crecer y mejorar las capacidades de las personas.

Esta iniciativa dará comienzo en septiembre y próximamente se informará en