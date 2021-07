La Crida pel Finançament programa "una tardor de mobilitzacions socials contra l'infrafinançament valencià"

La plataforma considera "més necessària que mai la mobilització de la societat valenciana per a acabar amb l'espoli, l'infrafinançament i la falta d'inversions i per a avançar cap a la nostra sobirania fiscal i la condonació del deute que patim les valencianes i valencians".

Per açò, manté la convocatòria de manifestació a la ciutat de València per al pròxim 9 de novembre que estarà precedida d'"una mobilització social que s'iniciarà el mes de setembre amb diverses accions que estan programades".

"ESPOLI FISCAL"

Per a la Crida, la meta "no és la mobilització, sinó acabar amb l'infrafinançament, la manca d'inversions l'Estat i la mínima execució de les quals es preveuen, l'espoli fiscal i la necessària condonació del deute que ens ofega".

Per aquest motiu, aquest espai unitari que agrupa a partits polítics, sindicals, entitats socials i persones particulars, està "obert a asseure's a negociar amb altres plataformes i entitats la data i el contingut de la mobilització", asseguren.

En eixe sentit, considera que aquestes reivindicacions són "una prioritat per al conjunt de les entitats i la societat valenciana que han d'anteposar els interessos dels cinc milions de valencianes i valencians, a qualsevol altre per legítim que siga, per a aconseguir forçar el govern espanyol a una negociació real". "Sense l'apoderament i unitat del poble valencià, al llarg dels mesos pròxims, no serà possible aconseguir-ho", adverteixen.