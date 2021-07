El MUSAC de León muestra por primera vez en España la obra de Goshka Macuga con la exposición 'In Flux'

La muestra, comisariada por Neus Miró, y coproducida por la Fundació Antoni Tàpies, abrirá al público este sábado 10 de julio, con entrada libre desde las 17.00 hasta las 21.00 horas, según el comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.

Coincidiendo con esta apertura, se reactivará el último proyecto del Laboratorio 987, el Instituto del Tiempo Suspendido (ITS), con la participación de sus impulsores, Raquel Friera y Javier Bassas. Además, la entrada al museo será gratuita durante los días 10 y 11 de julio.

El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, ha participado este viernes en el MUSAC, en la inauguración de esta exposición monográfica que incide en la reconstrucción de los relatos históricos y su relación con las instituciones como símbolos de poder.

Fernández Sobrino ha señalado "la gran oportunidad que supone esta exposición en la Comunidad, una de las muestras más interesantes dentro del actual panorama del arte contemporáneo nacional e internacional" lo que sitúa a León y a Castilla y León "como referente en la promoción y difusión del arte contemporáneo".

Asimismo, ha incidido en que pone de manifiesto "la apuesta y compromiso de la Junta con el MUSAC, como un centro abierto a la sociedad y de referencia, que acerca a las personas el arte contemporáneo y facilita su mayor conocimiento y disfrute".

'En flujo'

El título, 'In Flux', que en castellano se podría traducir como 'en flujo' o 'en movimiento' alude a la constante circulación de las imágenes y a los hechos, a la persistencia cíclica de ciertos episodios históricos. Una idea que se adecúa al método que utiliza Macuga, en cuanto a su constante uso de referentes del pasado y resignificado en el presente, tanto en relación a imágenes como a disciplinas artísticas.

El proyecto reúne tres grandes instalaciones especialmente significativas en la trayectoria de la artista _'Plus Ultra' (2009), 'Untitled' (2011) y 'The Nature of the Beast' (2010)_ junto a material encontrado en archivos y colecciones con los que propone nuevas aproximaciones a los relatos heredados sobre los hechos y personajes históricos presentados en cada una de estas tres instalaciones.

Las tres incluyen un tapiz como elemento central y articulador de la instalación, todas ellas giran en torno a la idea de réplica, y por último se basan en una pieza artística del pasado para actualizar su significado.

Esta es la primera exposición individual de Macuga en España, país que destaca por ser el único de Europa que conserva y todavía realiza tapices (en la Real Fábrica de Tapices) con los métodos utilizados cuatro siglos atrás.