El Consell augmenta 4,8 milions les ajudes directes per a atendre les sol·licituds pendents de l'oci nocturn

El govern valencià ha autoritzat la modificació del Decret 29/2021, de 19 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn per la Covid-19.

Aquesta modificació es realitza després de l'aprovació de la modificació del Decret Llei de mesures extraordinàries dirigides a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

En concret, s'ha modificat l'apartat 2 de l'article 6 del Decret 29/2021, especificant que 'L'import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant aquest decret serà de 12.800.000,00 euros'.

Així mateix, queda modificat el desglossament de les ajudes per tipus de persona o entitat beneficiària, ajustant-se a l'actual pressupost aprovat per a aquestes ajudes. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia A), es destinarà un import global màxim de 6.025.000,00 euros.

Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia B), es destinarà un import global màxim de 6.775.000,00 euros.

Aquesta modificació ha vingut determinada per la necessitat sobrevinguda d'atendre a centenars de sol·licituds, presentades dins de termini i que s'ha acreditat complien els requisits establits, però que s'hagueren quedat sense ajuda, en un sector que, com és el de l'oci nocturn, ha patit de manera especial les conseqüències de la crisi sanitària originada per la Covid-19; una resposta que s'adopta de manera urgent, ja que el termini per a resoldre sobre les ajudes finalitza en escasses dates.