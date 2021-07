Oltra demana "unitat d'acció" als diputats valencians al Congrés per a canviar el model de finançament

Així s'ha pronunciat Oltra a la roda de premsa del ple del Consell en ser preguntada si considera que una manifestació per a reclamar el canvi serà eficaç: "No crec que el silenci siga més eficaç", ha ironitzat.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha defès que se substituïsca un model caduc des de 2014 per un "just, constitucional, equitatiu i no discriminatori", i ha remarcat el "consens de forces polítiques democràtiques valencianes, agents econòmics i socials" en la reclamació "unànime" del finançament.

A més, ha criticat que "des de 2014 està caduc" i "no s'ha donat resposta per part dels diferents governs". "El Consell sempre ha donat suport a les mobilitzacions i les manifestacions públiques que reivindiquen un canvi de finançament just", ha agregat.